Soul, funk y rock en "Fluir", el primer álbum de Carlos "Rolo" Verón

78818256.jpeg La tapa de "Fluir".

El referirse al concepto de “Fluir”, Verón explicó: “Lo tomo como el soltar, así como el agua limpia, un río. Tuve una experiencia dolorosa hace 12 años que fue la perdida de mi hermano, por ese motivo me sentí como en pausa o trabado, me costaba disfrutar el dia a dia, levantarme y hacer era un peso. De ahí ese fluir. Decir mis vivencias en las canciones fue lo que me ayudó a limpiar y aprender a convivir con esto. Hoy me siento bien y disfruto de las personas que están a mi lado mas que pensar en quienes se fueron”. Según añadió, el proceso de elaboración del disco tuvo como eje e inspiración “los sentimientos, convertirlos en melodias” con la intención de “expresar lo que sentí en ese momento, cuidando la sinceridad en cuanto a letra y melodía y a eso lo acompañé con aromonía y ritmo”.

En cuanto a influencias, el artista señaló : “Puedo decir artistas que me gustan, aunque no veo un parecido en mis composiciones. Coinsidero a las canciones mi espacio de expresión, donde el sentimiento manda y la manera de retratarlo es en las canciones”.

1c12216b-f715-47e6-81eb-9eb5264360d0.jpg

Sobre su declaración como artista distinguido, acto realizado a principios de diciembre en el Concejo Municipal, el baterista afirmó: “El significado que le doy a la declaración de artista distinguido es el cariño que recibí y me emocionó ver que mi alegría era compartida con mi gente querida. También me hizo dar cuenta del recorrido y que hasta acá es solo una parte de mi vida y que aún queda mucho por recorrer”.

En el año 2016 Verón fundó el proyecto “Tierra y Aire Percusión”, un espacio de aprendizaje musical que enseña a niños, jóvenes y adultos, incluyendo a personas con discapacidad a tocar varios instrumentos de distintas regiones tales como congas, djembe, dun dun, zurdos, claves y campanas, entre otros.

En Rosario formó parte de distintos eventos, tales como TedX, Rosario bajo las Estrellas, Carnaval en el Anfiteatro Humberto de Nito y la Inauguración del Mercado del Patio, entre otros grandes eventos. Cabe recordar que “Fluir” fue grabado y masterizado entre 2020 y 2021 en los estudios Penny Lane de Rosario.

El proyecto de declaración como artista distinguido fue presentado por Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, fue aprobado por unanimidad por el resto de concejales y concejalas del cuerpo legislativo.