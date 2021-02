Vienen de hacer funciones agotadas en Córdoba, ahora en Rosario. ¿Cómo están viviendo el regreso a las funciones con público después de tanto tiempo?

Es un regreso muy esperado. Hace 10 u 11 meses que prácticamente toda la música y los músicos estuvieron parados, por eso ahora que se están abriendo espectáculos para nosotros es una alegría poder trabajar y disfrutar lo que hacemos.

los1.jpg Marcos Camino y Rubén Deicas.

Hicieron streaming durante la pandemia, un recurso que se dijo que llegó para quedarse. ¿Cree que será así?

Hicimos 4 ó 5 streaming que dieron muy buenos resultados, pero no es lo mismo que trabajar con el público y ver cómo disfruta ese momento. Son dos cosas distintas. En el streaming ver las caritas que se mueven y nada más, pero en el vivo podemos disfrutar también arriba del escenario. El streaming es lo que había en el momento. Pensábamos que iba a ser para mucho más tiempo y llegó para quedarse era porque no teníamos respuestas de ningún lado sobre cuándo se iban a retomar los espectáculos con público y sirvió para ese momento.

El Covid los sorprendió a todos en la banda. ¿Cómo vivieron ese momento?

En ese momento estábamos haciendo una grabación, terminamos el trabajo, cada uno se fue a su casa. A los 3 días uno perdió el olfato, el otro el gusto, el otro tenía dolores musculares. Ahí salimos todos positivo. Después vino el aislamiento y pasamos ese mal momento, pero ya estamos en la lucha otra vez y hay que tratar de olvidar esos malos momentos porque son horribles.

¿Cómo van a ser los shows?

Los hacemos en Rosario que es nuestra segunda casa donde tenemos miles de amigos y conocidos y vamos a tratar de repasar los 48 discos que tenemos grabados. Es muy difícil complacerlos a todos pero vamos a tratar de hacer temas de otra época, actuales y otros que grabamos en estos tiempos. Seguramente tenemos que hacer los clásicos porque tienen que estar presentes en cada show.

¿Cuáles son para usted los temas más representantivos de la banda?

Eso va por épocas. Hubo una época que estaba de moda “Bombón asesino” que no pasa nunca de moda, después vienen “Olvídala”, va pasando la película y hoy es “Soy sabalero” que lo cantó todo el mundo a partir de nuestra presentación en la Copa Sudamericana, en Paraguay, y tomó un vuelo importantísimo.

Si vas a una fiesta donde no pasen cumbia seguramente te quedás dormido”, bromeó Deicas sobre un género que derribó prejuicios Si vas a una fiesta donde no pasen cumbia seguramente te quedás dormido”, bromeó Deicas sobre un género que derribó prejuicios

¿Por qué cree que hay temas que impactan más que otros?

Es una cosa muy difícil de describir porque si supiéramos haríamos todos esos temas, pero tiene que ver mucho la gente, los medios que tienen el olfato de llegar a ese tema, difundirlo y que guste. Nosotros antes de grabar no sacamos los 12 temas que van en el disco. Sacamos alrededor de 35 ó 40 temas, vamos seleccionando y quedan los que quedan. No es fácil hacer un disco y que de ese disco por lo menos quede un tema.

¿Cómo se organizan para componer y escribir las letras? ¿Cómo funciona el grupo en ese sentido?

Uno viene con la letra, la musicaliza, se hacen los arreglos. Es un trabajo que no se ve, pero una vez que salió a la luz ya no es tuyo, sino de la gente, pero tiene un proceso bastante importante. En otros casos tenemos gente de distintos lugares del mundo que nos mandan para que conozcamos sus temas, sus melodías y se puede rescatar de ahí. Igual nadie garantiza que vaya a gustar porque hay un tema que puede gustar en Brasil y lo traés a Argentina y no pasa nada. Pero hay temas que se hacen en Argentina y no se porqué la gente se apropia de esas canciones.

El grupo se formó en 1972 y usted entró en el 78. ¿Cómo fue la evolución? ¿Qué pasó para que Los Palmeras se insertara como para de la identidad santafesina y después superar los límites de Argentina?

Es una cosa medio inusual que no creo que les pase a todos los grupos. Esto empezó como un hobby, tocando en los cumpleaños de 15, en las despedidas de solteros, en las fiestas del barrio, medio familiar, hasta que fue tomando cuerpo. Se fue conociendo, llegó la primera grabación, se vendieron los discos y de ahí se fue proyectando. Ya no tocábamos en la ciudad de Santa Fe sino que salíamos 40 o 50 kilómetros que para ese tiempo era como ir de gira a Nueva York (risas). Son cosas lindas, se dieron esas oportunidades, las supimos aprovechar y hoy tenemos el resultado.

los2.jpg La banda fue parte de la delegación santafesina en el Festival de Cosquín en 2016.

¿Cómo es la convivencia en el grupo? ¿Hay alguien que tiene la última palabra?

No, acá es tenedor libre (risas). La convivencia es buena porque están un poco mezcladas las edades. Nosotros somos los más antiguos, pero tenemos gente nueva que tiene otra manera de pensar y de pasarla en los viajes. Esto también funciona por eso porque la convivencia es importantísima. La gente más joven tiene muchas ganas de hacer cosas, te lo transmiten y ya te están levantando de la silla para hacer cosas y eso se contagia.

Con el tiempo, además de los 50 discos, son ciudadanos ilustres de Santa Fe, siete premios Gardel, el Konex. Usted dijo que todo empezó como un hobbie, pero ¿pensaron que iba a llegar este reconocimiento?

Creo que es un premio al sacrificio, a seguir trabajando, apostando por hacer las bien, por grabar canciones que les guste a la gente. La actitud es ir siempre evolucionando. Hace 48 años que vinimos pregonando esta música y hoy está en un lugar importante, pero eso lleva tiempo. Lo que nos pasó también es un premio a haber hecho las cosas bien.

¿Qué significó haber sido invitados por el gobierno de Miguel Lifschitz para participar como delegados de la provincia en el festival de Cosquín y después grabar con la Orquesta Filarmónica de Santa Fe?

Bueno, si no fuera por la mano del gobierno provincial esas cosas no se pueden hacer. Grabar con la Filarmónica que tiene 67 músicos más el director, sin la mano de Miguel (Lifschitz) no hubiera sido posible. Después de Cosquín, salió Jesús María y todos los espectáculos del Valle de Punilla que fueron fabulosos. Pero la clave y el agradecimiento que le debemos a Miguel es que se haya puesto el proyecto al hombro y dio el resultado que vimos. Si querés hacer eso solo, no lo podés hacer.

¿Cómo llegaron a la cumbia? ¿Probaron antes con tango, rock, boleros?

Yo canté todo eso, más música melódica, de Los Iracundos, Los Náufragos, todos los artistas que estaban de moda en ese momento hasta que apareció en Santa Fe el Cuarteto Imperial que fue una explosión que trajo la música colombiana a Argentina. Ahí empezamos todos los grupos a hacer lo que hacía el Cuarteto Imperial. Después no podía ser que toda la vida estés haciendo eso porque siempre ibas a ser segundo, entonces se buscó un estilo, otras letras, distintas melodías, hablar de otras cosas en las letras porque ellos le cantaban muchos a Colombia, pero estábamos en Santa Fe. Así empezamos a armar otros estilo.

Existe una parte del público que en algún momento tuvo prejuicio con la cumbia. ¿Cree que eso persiste?

Fue así y no fue fácil, pero tocamos las mismas notas que Beethoven (risas). La música tropical todo el mundo sabe que siempre fue orillera, que se escuchaba en los barrios y no salía de ahí, tenía su gente, hasta que fue ganando espacio como el tango que siempre fue orillero y fue ganando las grandes ciudades y se posicionó hasta ser un éxito. Más o menos eso pasó con la cumbia. Hoy ese prejuicio se superó. Si vas a una fiesta donde no pasen cumbia seguramente te quedás dormido (risas).

Andrés Calamaro fue el que dio el puntapié para esa propuesta que fue brillante”, dijo el cantante sobre el álbum “Sean eternos Los Palmeras” Andrés Calamaro fue el que dio el puntapié para esa propuesta que fue brillante”, dijo el cantante sobre el álbum “Sean eternos Los Palmeras”

¿Cómo surgió la idea del disco “Sean eternos Los Palmeras” del cual participaron Marcela Morelo, Axel, Andrés Calamaro, Los Nocheros, Chaqueño Palavecino, La Mosca, La Mona Jiménez, Soledad y Coti Sorokin?

Ese disco fue doble patino y tiene 180 millones de visitas. Eso habla a las claras de la aceptación que tuvo porque también tuvo la participación de artistas muy reconocidos que hacían otro tipo de música y se unieron después de Calamaro que fue el que dio el puntapié para esa propuesta que fue brillante. Ese disco atravesó generaciones y clases sociales y se dio en ese trabajo.

¿Los Palmeras continúa con Los Palmae? ¿Tiene herederos Los Palmeras?

Estos chicos están empezando a hacer sus primeras armas. Seguramente les va a costar lo mismo que nos costó a nosotros. Vos no podés jugar en el campito y a la semana siguiente en Boca. En cuanto a los herederos, seguramente alguno tomará las riendas de esto, pero esto es trabajo y responsabilidad, muchas cosas que hay que hacer. Por ahí algunos chicos jóvenes piensan que es soplar y hacer botella y no es así.

los3.jpg Recital de Los Palmeras en el Parque Independencia en marzo de 2018.

¿Les trajeron inconvenientes con colectivos feministas algunos temas como “Bombón asesino” o “Perra”?

Primero que esos temas fueron grabados hace unos años. Nos pasó en la Fiesta de la Vendimia, en Mendoza, donde un conjunto de mujeres defendiendo el feminismo, nos dijeron que estas letras afectaban la moral de la mujer. Nos pidieron el repertorio en el cual ellas consideraban que tales temas herían los sentimientos de las mujeres. Nosotros los sacamos y cantamos otros, fue una fiesta muy linda e importante, nada más que tuvo ese detalle.

¿Coincide que puede herir los sentimientos de las mujeres, a pesar de que se escribieron en otro momento?

Hay veces que una palabra hiere más que 500 palabras. Pero no se trata de herir ni nada parecido. Yo las canto con amor, con respeto, nunca pensé en herir a una mujer ni nada parecido porque soy hijo de una mujer, tengo hijas y tengo mi esposa. Si lo hiciera, haría todo al revés. Pero “Bombón asesino” si no lo hacés una o dos veces en cada presentación la gente igual lo pide.

¿Cómo sigue la gira?

Volvemos al teatro Luxor, de Carlos Paz, para Carnaval, y después vamos al Valle de Punilla donde tenemos programados espectáculos hasta fines del Carnaval. A partir de ahí veremos cómo sigue todo esto. Hoy por hoy no se pueden hacer programaciones muy extensas porque todo es muy cambiante y por eso se toman las fechas como posibilidad.

¿Cómo definiría Los Palmeras?

Es un grupo con mucha organización, no es algo que surgió por casualidad. Esto viene de un trabajo que no se ve. Hemos salido de abajo, hemos luchado y pienso que hoy estamos recibiendo el premio al trabajo, a lo que nos tocó. Lo importante es haber seguido adelante. La idea es darle a la gente un poco de alegría porque hemos pasado en estos últimos meses encerrados, con problemas económicos, de salud, se ha ido mucha gente amiga y conocida. Que vayamos despacito recuperando la alegría es algo favorable.