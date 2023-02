Polémica: denuncian que por pedido de bares quitan paradas de colectivo

La parada de la discordia era la 8.773, utilizada para las líneas 103, 112 y 106. La Municipalidad no dio una explicación suficiente, más allá de que voceros comentaron que era una "esquina complicada". Argumentan que la decisión se tomó en consenso con vecinos de la zona, y desde entonces no hubo un solo reclamo. Además, dicen que se corrió a Santiago (donde ya había una parada, la 5.317, que utilizaba la 136/137, que ya no pasa por Catamarca) y que eso asegura una cada 200 metros, ya que las otras están en Oroño y Pueyrredón.