De todos modos, el legislador reconoció que la cuestión divide posiciones y sugirió evitar posturas reduccionistas. “Hay muchas mujeres que asumen este tema como una reconocimiento de derechos y me parece que está bien; también hay mucha gente que tiene convicciones personales y no está favor de que se despenalice ni que se legalice, no es un tema para simplificarlo”, afirmó.

Hace dos años, el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) llegó por primera vez al recinto de las Cámaras del Congreso. Se aprobó en Diputados con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención, pero naufragó en el Senado: allí la iniciativa cosechó 38 votos en contra, 31 a favor, dos abstenciones y una ausencia.

Uno de los senadores que se abstuvo fue el hoy gobernador santafesino. “Se sabía que el proyecto no salía, por eso Perotti elaboró un texto en base al fallo de la Corte Suprema —dijeron a La Capital desde el entorno de Mirabella—. Después, por la propia dinámica de esa sesión no se pudo tratar”.

La posición de Perotti generó fuertes críticas de actores importantes de la escena pública santafesina. “La responsabilidad de la política no es especular, sino definir cosas, tomar posición sobre las cosas. No se puede gobernar, no se puede aspirar a ser gobernador, si no se es capaz de tomar decisiones”, disparó en ese momento el entonces gobernador Miguel Lifschitz.

Consenso

En el peronismo santafesino celebraron la posición de Mirabella. “Me da mucha alegría que el senador plantee una lectura atinada de la realidad, al reconocer que mujeres recurren a abortos clandestinos y que se debe abordar el tema desde la salud pública”, dijo la diputada provincial Lucila De Ponti.

Y agregó: “Además, revela que la gran mayoría de los legisladores nacionales del peronismo están acompañando el proyecto y muestra cómo estamos parados como partido”.

En 2018, la referente del Movimiento Evita era diputada nacional y votó a favor de la ley.

La principal diferencia con ese año no está en el Congreso sino en la Casa Rosada: ahora la primera plana del gobierno impulsa activamente la aprobación del proyecto.

“Creo que estamos en condiciones de que esta vez el aborto se convierta en ley”, dijo ayer el presidente Alberto Fernández. Y añadió: “Frente a la mejora de la situación sanitaria entendí que era el momento de enviar el proyecto y cumplir con mi palabra”.

En este marco, ir en contra de una norma que banca explícitamente el presidente aparece como riesgoso para cualquier legislador oficialista.

“Es la primera vez que el Poder Ejecutivo envía un proyecto de legalización del aborto y eso tiene incidencia sobre todo el espacio político”, destacó De Ponti.

Votos clave

Sin embargo, cerca de Mirabella descartaron presiones y resaltaron que el senador santafesino ingresó en febrero un proyecto que apunta a la despenalización del aborto, en sintonía con la posición del máximo tribunal y protocolos como el que se utiliza en la salud pública rosarino.

Lo cierto es que con la luz verde de Mirabella el Senado se acerca a un escenario de virtual paridad. El poroteo da 35 votos favorables al rechazo y 33 a la aprobación. A ellos se suman tres legisladores que todavía no anunciaron su posición y tienen en sus manos la suerte del proyecto: Stella Olalla (Entre Ríos, Juntos por el Cambio), Lucila Crexell (Movimiento Neuquino, Neuquén) y Edgardo Kueider (Entre Ríos, Frente de Todos). El tucumano José Alperovich está en uso de licencia sin goce de sueldo por la denuncia de abuso sexual que realizó su sobrina.

Así, Cristina podría tener su momento Cobos: en caso de empate, define la presidenta del Senado. Sólo que en este caso no se espera un “voto no positivo”, como fue en el caso del conflicto por la resolución 125, sino el acompañamiento al proyecto enviado por su compañero de fórmula.