Mimi Maura lanzó "Alma adentro", su nuevo álbum con diez temas nuevos

“Se pusieron de moda en la música popular estos ritmos a los que llaman latinos, pero meten todo dentro de una misma bolsa. Hay música que va por caminos paralelos a estas músicas que se promocionan o están en la tele. Hay que buscar un poco más y es medio lo que hacemos nosotros, que seguimos haciendo música por el amor a la música”, dijo Mimi Maura, una voz más que autorizada en la materia.

Justamente, esta puertorriqueña, que sobre finales de los 90 cautivó a la escena local con su mirada rockera de los sonidos caribeños, especialmente al rocksteady, el bolero y el ska, apuntó junto con Sergio Rotman a esa búsqueda en este nuevo trabajo, con sorprendentes resultados.

alma adentro (feat. prietto)

“Le dedicamos mucho tiempo, algunas canciones tuvieron muchas idas y vueltas porque estábamos buscando un sonido específico para cada uno de las canciones. Es un disco muy diverso, canciones muy distintas unas a las otras”, definió la artista.

En tal sentido, destacó que la exploración llevó a la producción por distintos estudios, como fue la escala en La Siesta del Fauno para dar con sonidos electrónicos; obligó a una cuidada selección de canciones y habilitó una rotación de músicos en cada corte.

“No teníamos un plan de hacer un disco, sino que fuimos haciendo una por una las canciones y las guardamos para un futuro disco. No quisimos, como se hace ahora, subir todo directamente en formato de simples. Para nosotros era importante tener el disco y también tener el disco físico para sentir que la obra está terminada”, remarcó Mimi Maura.

Se pusieron de moda ritmos a los que llaman latinos, pero meten todo dentro de la misma bolsa Se pusieron de moda ritmos a los que llaman latinos, pero meten todo dentro de la misma bolsa

Y amplió: “Hace más de diez años que no sacábamos un disco de temas nuevos. Hemos hecho discos en vivo o con canciones nuevas pero que también incluían covers; así que era necesario después de tanto viaje de hacer Los Sedantes, El Siempreterno y todas esas cosas que estuvimos haciendo con Sergio desde 2010”.

Disponible en plataformas digitales, el trabajo estará en los próximos días también en formato material y será presentado el 6 de agosto en el porteño ND Ateneo, junto a la banda estable conformada por Maxi Iglesias, Maneco Sáez, Leroy Rotman y Fernando Ricciardi, una sección de vientos a cargo de Sergio Rotman y los músicos invitados.

En medio del lanzamiento de esta nueva placa y su presentación oficial, Mimi Maura reflexionó en torno a este nuevo trabajo en perspectiva con su presente artístico.

7675451.jpg La artista puertorriqueña en uno de sus shows en Rosario.

En esta variedad sonora entre tema y tema, ¿cuál sentís que es el hilo conductor?

A mí me parece que lo que más une obviamente es mi interpretación, que es súper emotiva como siempre. Yo me entrego en cada canción, por eso el disco se llama “Alma adentro”, porque creo que lo que une es esa interpretación que va directamente al corazón. Son canciones con muchas emociones. Es como para cerrar los ojos y escuchar; también se puede bailar, pero digamos que es música para los oídos, que es lo que nos apasiona hacer.

De todos los proyectos musicales encarados con Sergio, ¿alguno te demanda una exigencia mayor por sobre los demás?

Creo que todo tiene sus dificultades. Por supuesto que donde más me exijo es en Mimi Maura, porque las otras bandas son compartidas con Sergio, entonces puedo delegar, no estar presente todo el tiempo. Mimi Maura es más exigente para mí porque le pongo mucho a cada canción. Pero siempre voy buscando, voy probando y, con los años, he cambiado un poco el estilo. He tratado de dejar de gritar porque era muy gritona (risas). Era una sobrexigencia mía, pero ahora estoy más grande, más tranquila. Me gusta sentir, disfrutar lo que interpreto y poder prolongar ese sentimiento sin tener que hacer sufrir a la garganta. Me siento más cómoda ahora con lo que estoy haciendo. Yo creo que de alguna manera hemos unido lo que es el sonido de Los Sedantes y El Siempreterno a Mimi Maura. Yo empecé con el rock, conocí a Sergio, hicimos una banda para hacer rocksteady, ska y bolero, pero siempre me gustó el rock, entonces siempre tuvimos esa intensidad.

Desde tu llegada a la Argentina a la actualidad hubo una naturalización de los sonidos latinos en el rock argentino, que siempre tuvo al rock sajón como su modelo. ¿Qué opinión tenés de esto?

Veo que hay más movimiento latino pero Buenos Aires sigue siendo una ciudad muy rockera y eso me fascina. Tampoco estoy muy al tanto de la movida latinoamericana acá, pero cuando voy a un restaurant venezolano, lo que suena es la salsa de mi país de los años 60 y 70, que es la mejor de todos los tiempos. Ese estilo no murió y no tiene comparación con las cosas que fueron surgiendo. No volvió a haber un movimiento así de groso.