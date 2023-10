Martes por la mañana. Vecinos esperan el 140 por 27 minutos en Echesortu. Según Maps, pasó uno que tenía GPS que nunca se vio en la calle. Miércoles a primera hora. Otra vez la misma línea con problemas. En Alvear y San Luis sube gente por la puerta del medio y la trasera, porque las esquinas explotan y no entra más nadie. Todos viajan encimados. Jueves al mediodía. Cada vez es peor . El 140 demora 45 minutos en pasar y en la parada macrocéntrica hay unas 15 personas. La línea es operada por la firma de la familia Bermúdez.

No es la única. Datos aportados por Vecinales Unidas de Rosario y la Multisectorial en Defensa del Transporte Público de Pasajeros de Rosario arrojan que más de la mitad de las líneas (20 de 35) tienen reclamos de usuarios. La sospecha de los vecinos es que, en medio de una crisis económica con una inflación desbocada que provoca aumentos de todos los insumos como repuestos, combustibles y colectivos cero kilómetro más los salarios de los choferes, las empresas están retirando unidades de la calle sin autorización del municipio para ahorrar costos .

Mientras tanto, en toda la ciudad se multiplica el reclamo porque el ¿Cuándo Llega? o el servicio de Google Maps que predice la demora de las unidades muchas veces indica "arribando", sin que haya ningún coche a la vista. La situación se agrava durante la noche, los fines de semana y feriados, pero ahora también comenzó a suceder de lunes a viernes. En algunas zonas denuncian la rotura de unidades o "huecos" en las frecuencias que provocan que los vehículos vayan repletos y no paren durante segmentos del recorrido.

Línea por línea

Las líneas urbanas de Rosario Bus son 101; 102 Negra-144; 103 Negra y Roja; 107 Negra y Roja; 110; 122 Verde y Roja; 126 Negra y Roja; 128 Negra y Roja; 130-146 Negra; 130; 138-139; 140; 146 Roja; 133 Negra-125; 133 Verde-125; 142 Negra y Roja; 143 Negra-136-137; 143 Roja-136-137; 145 Cabín 9-133; 145 Soldini-133. Muchas de ellas tienen problemas.

"El 107 (RB) siempre viene muy lleno entre las 8.20 y las 8.50. Es horario pico, es cuestión de que diseñen mejor la grilla y sumen frecuencias en esos momentos de alta demanda", aporta un vecino de Parque Field. "Ayer esperé 35 minutos el 107, según Maps había pasado, me tuve que terminar tomando otro", dice otro de la misma zona.

Algo parecido pasa en zona sur. "La 103 (RB) la esperamos una barbaridad, de 30 a 40 minutos, y encima se viaja como sardina en lata. Es una vergüenza. Mucha gente dentro del colectivo y en las paradas también. Como no entra un alfiler, los choferes solo paran para que los pasajeros bajen y mantienen la puerta de adelante cerrada, entonces la gente se sube a la fuerza por las puertas del medio y de atrás. Es inhumano viajar así", manifiesta una vecina del barrio de la Carne. También dicen haber visto muchas menos unidades de la 142 (RB): "Antes eran tres 142 por un 103 Rojo, y ahora están más o menos igual".

En barrio Alvear, zona sudoeste de Rosario, hay muchas quejas por la 126 (RB): "Vamos parados a cualquier hora, mañana o tarde. Va repleto gran parte del tramo y no puede levantar gente. Antes pasaba cada 15 minutos. Nos pusieron un refuerzo que da 5 vueltas para cada bandera, sin horario, y nada más", detalló uno de los que encabeza la vecinal. Además, en la zona señalan que la 127 (Movi) bajó un poco la frecuencia, y los 128 (RB) pasan más espaciados.

Tampoco se salva el barrio 7 de Septiembre, en el noroeste rosarino: una mujer dijo que esperó 40 minutos el 146 Rojo (RB) un día de semana. Mientras tanto, pasaron cinco 110. "Rosario Bus saca coches de las líneas poco rentables. El 110 pasa cada 5 minutos, y de madrugada cada 25. Tiene una buena frecuencia los días de semana y los fin de semana baja un poco", completó.

Lo mismo sucede con el 133 Negro (RB): "Entre las 7.30 y las 7.45, mano al centro, generalmente el chofer no sube más gente después de Circunvalación por lo estallado que va. Un desastre, y la frecuencia bien gracias", relató un usuario que vive en zona oeste.

En la estatal

Las de Movi son 102 Roja, 106 Negra y Roja; 112; 113; 115 y 115 Aeropuerto; 116-129; 120; 121; 123; 127; 129-134-135; 131; 132; 141; 153 Negra y Roja; K; Q; Enlace Avellaneda Oeste; Enlace Noroeste; Enlace Santa Lucía; Ronda CUR-Sur; Línea de la Costa. También hay inconvenientes en varias.

En zona norte: "Sufro todos los días con el 102 Rojo (Movi). No pasa nunca en horario, se quedan un montón en el comienzo de recorrido y no respetan la ruta. Además hay menos coches", comentó una persona que vive en barrio Cristalería. "En Alberdi y Carballo pasa 14.25, y el siguiente 14.55. Mi hija sale de la escuela 14.30, así que todos los días pierdo media hora en esperar el colectivo. Y siempre lleno, porque van muchos chicos de la secundaria", apuntó otra. "El 153 negro (Movi) tiene menos coches en la calle", completó un vecino de Rucci.

En zona oeste: "Viajo todos los días con el colectivo hasta las manos en el 145 (RB) y en la 123 (Movi)", reclamaron desde barrio Triángulo. "El 121 (Movi) no tiene frecuencia, hay una zona a la que no ingresa post pandemia y además cambió el recorrido por inseguridad", detalló un hombre de barrio Godoy. Se sumaron desde barrio Casiano Casas: "La 106 Negra (Movi) demora entre 20 y 25 minutos. La 106 Roja (Movi) 40 minutos. Los fines de semana no funciona. Tenemos numerosos reclamos sin respuesta presentados al Ente de la Movilidad", indicaron.

En Luis Agote también la pasan mal: "La frecuencia de las líneas 113 (Movi) y 120 (Movi) es una vergüenza. Capítulo aparte el 102 Negro-144 (RB). Además de que lo alejaron del hospital Centenario, de noche no pasa. Tremendo el abandono por parte del Estado", se quejaron. "El 112 (Movi) es el único colectivo que pasa por Tucumán e Iriondo, una esquina donde hay mucha gente que toma transporte público y viene desde Provincias Unidas, con lo cual la frecuencia que puede ser cada 20 minutos no alcanza porque como muchas veces viene lleno, no para y tenés que esperar al siguiente", contaron.

Los habitantes de barrio La República también se quejan. "La frecuencia del 141 (Movi) es totalmente desconocida. El predictivo no funciona, y un día podés esperarlo 10 minutos y otro 40, en horario normal. Si es de noche o fin de semana, la espera es mayor a 1 hora. Ni hablar el costo del boleto y el mal estado que tienen las unidades. Viajamos peor que las vacas", se molestó una mujer.