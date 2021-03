Las aventuras del sentido

Casi una decena de libros y treinta años de ejercicio de la poesía preceden Canódromo, la última obra de la poeta y traductora argentina Bárbara Belloc. Canódromo confirma la constancia de un estilo personal, pero se trata de una fidelidad dinámica, pues le permitió experimentar, sin rupturas espectaculares, una evolución purificadora del lenguaje poético. Belloc vino así afinando sus medios expresivos, de tal manera que en este poemario las virtudes que la definían se muestran en plenitud: la rica inventiva metafórica, la diafanidad en el trazado del verso, la coherencia estructural y del significado y equilibrio sintáctico del conjunto: su ritmo. Unidad de estilo y una identidad personal que ha hecho de sus palabras un lenguaje identificable, en esta nueva oportunidad, a través de una serie de mitologías caninas sui generis. “Nacida para morir/ (no por decir, porque es un hecho)/ siento tu cuerpo/ la vara del helecho que se abre/ la Vía Láctea”. El peso emocional que contienen algunos poemas no ha desequilibrado su desarrollo. La palabra fluye como dotada de una palpitación rítmica de acordes lentos. Es de señalar, por otra parte, el mérito de Belloc –poco común en la copiosa producción poética de estos días– de no apelar a imágenes generales, de tipo estándar, ni a simbolismos de uso convencional: por la sencilla y a la vez complicada razón de saber crear los propios. Versos concentrados, que despliegan con ojo avizor y oído atento, capas y más capas de sentido, atravesados por una variada zoología animada: osos, ciervos, liebres, medusas, ratones y, claro, perros. En ese sentido, se trata de un libro conceptual, cuyo código de lectura múltiple, se enriquece y potencia tras cada atenta relectura. Poesía que indaga, examina y trae a superficie desde el fondo del océano de la lengua, el pulso preciso, su latido mutante.