"La gallina Turuleca", un clásico que atraviesa generaciones, llega al cine

Según se adelanta, Turuleca es una gallina singular. Su peculiar aspecto y su imposibilidad para poner huevos desata las burlas del resto del gallinero, hasta que un día, Isabel, una enérgica y amable exprofesora de música, la lleva a vivir a su granja. Allí, feliz y en armonía, la gallina descubre su gran talento oculto: no sólo puede hablar, sino que canta como jamás se oyó cantar a una gallina. El talento musical de Turuleca la llevará a convertirse en la gran estrella del fascinante Circo Daedalus. Sin embargo, su viaje no será nada fácil. El circo está amenazado por el malvado Armando Tramas, interpretado por Francella, quien desea apropiarse de la fantástica Turuleca.

La Gallina Turuleca | Tráiler Oficial

El simpático animal, desplumado y con finas patas, protagoniza esta película de animación en 3D, que a su vez recupera el famoso personaje de la canción de los payasos Gabi, Fofó y Miliki que da nombre al film y que desde hace medio siglo forma parte de la cultura popular argentina. El film cuenta con la dirección de Eduardo Gondell y Víctor Monigote; el guión es de Pablo Bossi, el rosarino Juan Pablo Buscarini y Gondell y la producción de Luis Scalella, quien acompañó a la actriz en su visita a Rosario.

“Es muy lindo poder volver al infantil”, afirmó la actriz y animadora en un encuentro con medio locales. “Yo era fanática de Gaby, Fofó y Miliki, y cantar esa canción no es fácil porque ellos tenían un registro diferente. A veces los artistas que componen sus músicas muchas veces lo hacen con registros cercanos a todos, pero en este caso no es fácil cantar esos temas. Fue un tema muy inspirador en mi infancia como en la de muchos, y por eso quizás después hice todo que hice en infantil”.

Palmiero confesó que fue un desafío y una sorpresa encarar este proyecto ya que sería su debut en este segmento del espectáculo. “Es la primera vez que hago doblaje y que trabajo en una animación, y fue muy lindo porque desde ese lugar también puedo volver a interactuar con los niños y reencontrarme con el público infantil. En realidad es otro público porque mi público creció y ahora llevan a sus hijos o sus sobrinos. Pero yo lo disfruto desde un lugar de amor y la verdad que esta película para mí es una sorpresa porque la hicimos en el 2019, era para el 2020, era algo que nunca había hecho y además comenzó la pandemia. Había que tener mucho temple y de todas maneras se hizo y ahora nos encontramos con esta alegría de que muchos chicos están volviendo al cine”.

bk01_sq009A_sh0015_comp_v003.1033.jpg Palmiero da voz a Isabel, la mentora de la famosa ave.

Sobre su personaje, Palmiero dijo que eligió darle un perfil propio y alejado de los estereotipos. “Luis, que es mi pareja, me dijo «¡tu personaje es una señora muy grande!» En España la dobló otra actriz y la interpretó como una ancianita, pero yo quise que sea una mujer encantadora, pero con una voz madura, más grande que la mía normal. Cuando hacés una película de dibujos animados es una interpretación completa, también tenés un lenguaje neutro y además el desafío es pensar que sólo tenés la voz para interpretar. Como actor uno está acostumbrado a usar los gestos, la mirada, en cambio acá sólo es la voz para transmitir, lo que es un gran desafío. Me daba impotencia porque sentía que me faltaban recursos, pero quizás de esta forma uno pone toda la adrenalina en la voz y así también se transmite mucho”.

Si bien “La gallina Turuleca” es un clásico que atraviesa varias generaciones, Palmiero señaló que el film no sólo se adapta al estilo actual de consumo de los niños, sino también que puede ser disfrutada por toda la familia. “Es una historia clásica, lindísima, pero es multitasking. No descansás, no para, y eso tiene que ver con lo que pasa con los chicos que para tenerlos atrapados hoy hay que darles mucho juego. Acá hay historia, música, personajes, color, voces, es mucho para dar y eso es la parte aggiornada con el clasicismo del personaje”.

bk03_sq022A_sh0160_comp_v004.1120.jpg El personaje, creado hace 50 años, vuelve con un perfil renovado.

En ese sentido, añadió: “Muchas películas que vemos son como muy frías, no pasa nada más que el despliegue, pero «Turuleca» tiene la animación, emociones, hay valores como la solidaridad, el compromiso, hay un mensaje muy lindo, hay una historia. Es muy difícil hacer una película cuando no tenés un guión y acá hay un guión, un contenido y una historia. Ya mis hijos son muy grandes, tienen los dos cerca de 30 años, pero si tuviese que ir con mi hijo pequeño también me divertiría que haya guión para mí, y esta película también tiene guión para los adultos. De hecho es una película para chicos desde un año y medio para arriba, que además tiene 3D, historia, música y puede atrapar a público de todas las edades”.

Para conseguir los derechos de las canciones el equipo de “La gallina Turuleca” se puso en contacto con la familia de los payasos, con quienes “no ha habido ningún problema”, aseguró por su parte Monigote en declaraciones a la agencia EFE. Es precisamente con esas canciones con las que apelan a los afectos de los espectadores: “La película abarca tres generaciones. Mi padre ha conocido a la gallina Turuleca, yo también, y además se la he enseñado a mi hija. Es la película familiar perfecta”, apostó el director, ilustrador y músico.

En su objetivo de darle dinamismo y llegar a todas las edades “La gallina Turuleca” tiene una canción de reguetón, movimientos del popular videojuego “Fortnite” y una estética que recuerda a los vídeos musicales infantiles, pero también cuenta con referencias a la década de los cincuenta, éxitos funk de los setenta y un par de personajes que evocan al trío de populares payasos. La película, explicó Monigote, surgió en 2015 con la idea “de recuperar a un personaje con el que es fácil empatizar”. “Todos hemos sentido rechazo, hemos sentido o hemos tenido problemas de integración. Es una propuesta muy actual”, adelantó el director sobre estas renovadas aventuras de la clásica gallina Turuleca.