Kevin Spacey vuelve al cine por primera vez, luego de ser absuelto

El actor será uno de los protagonistas de "Controll", pero su imagen no aparecerá, sino solo su voz en un rol clave a lo largo del film dirigido por Gene Fallaize

Otros tiempos . Kevin Spacey logró éxito con “House of Cards”, pero fue despedido tras las denuncias.

Si bien trascendió que la imagen de Spacey no aparecerá en el filme, la voz del actor de “House of Cards” aparecerá durante todo el filme. Es que la trama de la película sigue a la ministra del Interior británica (Lauren Metcalfe), quien mantiene una relación oculta con el Primer Ministro (Mark Hampton). Una noche, mientras maneja su auto, una misteriosa presencia (Spacey) se apodera de su vehículo a través de la tecnología y la extorsiona al confesarle que sabe su secreto.

Sobre su decisión de incluir a Spacey en el elenco, según declaraciones recogidas por el portal Variety, Fallaize dijo: “Las únicas personas que saben todo son las que estaban en esa sala del tribunal y decidieron que no era culpable”. Y agregó: “Estas personas que están diciendo que lo estamos blanqueando o permitiéndole regresar, ¿qué pruebas tienen para contradecir al jurado? No me arrepiento de elegir a Kevin y lo haría todo de nuevo”.