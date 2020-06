El deseo del Kily: "Sueño con dirigir a Di María"

“Angelito es una de mis debilidades por la relación que tenemos. Es más, el primer mensaje que tuve hoy (ayer) fue de él demostrándome su alegría, porque sabe que uno quiere al club de una manera terrible y atravesar esta realidad fue fuerte”. Al Kily González fue imposible no preguntarle por la chance de que Fideo Di María pudiera retornar con él con el buzo de DT. Es que, se sabe, el volante de PSG (tiene contrato hasta junio de 2021) siempre tuvo como ídolo al actual DT de Central, quien confió, además, que habló con Marco Ruben.

“Sé que Di María ama este club y ama ponerse nuevamente esta camiseta. No voy a prometer nada porque estas son cosas muy personales, pero que la gente se quede tranquila que él siempre tiene en la cabeza volver a Central. En medio de esta situación por ahí hace que lo piense un poquito más, pero sé que sueña volver a ponerse esta camiseta. Ojalá algún día lo haga y tener yo la suerte de dirigirlo”, se sinceró el Kily. Y agregó: "Sé todo de Angel porque hablo continuamente con él, pero debemos respetar los tiempos"“Sé todo de Angel porque hablo continuamente con él, pero debemos respetar los tiempos. Lo que no tiene que hacer el hincha de Central es dudar de que quiere volver al club y va a volver. El tiempo dirá, pero sé que en algún momento lo va a hacer. Como a mí me dijeron que estaba loco cuando decidí volver, por ahí su gente se lo está diciendo ahora a Fideo, pero esto es un amor que no se entiende y eso es lo que nos hace diferente al resto. A lo mejor tengo la suerte de dirigirlo. Es algo que deseo y sueño, como todos los hinchas de Central. Pero no tenemos que volvernos locos ni exigirlo o presionarlo. Son decisiones que sólo uno sabe cuándo tomarlas. El club está abierto para él, pero ya se dará”.

kilydimaria.jpg Al Kily se lo ve bien. El que va a abrazarlo es Di María. Llegaron a compartir equipo en Central.

¿Y Marco Ruben? El Kily respondió con otra pregunta: "¿Cómo no me va a interesar Marco?", argumentó. Y fue por más: "Acá les tiro la pelota a los dirigentes"“¿Cómo no me va a interesar Marco?”, argumentó. Y fue por más: “Acá les tiro la pelota a los dirigentes”, dijo antes de mirar hacia los costados, primero a Carloni y después a Di Pollina. “Es un ídolo del club y sé que los dirigentes están en contacto para que siga. Todo Central quiere que Marco siga, pero es una decisión personal. Sí hablé con él y le demostré mi interés de tenerlo porque sé que es un jugador que nos puede dar muchísimas cosas. Claramente su decisión será aceptada por todos e insisto con que es algo muy personal, pero él sabe que todos, y en esto me incluyo, queremos que esté con nosotros”.