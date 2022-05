Diego Capusotto comparte en Rosario el detrás de escena de su trabajo

El humorista presenta este martes en la sala Lavardén el espectáculo "El lado C de Capusotto" en el que revela secretos de algunas de sus creaciones

Lo que nadie sabe de Capusotto y sus personajes. Toda obra tiene entretelones que el público no conoce y todo artista tiene un lado oculto. Así se presenta el espectáculo “El lado C de Capusotto”, una oportunidad para asomarse a ese universo inexplorado. El capocómico regresa a Rosario donde hablará con la periodista cultural Nancy Giampaolo de la cocina detrás de algunos de sus personajes y sketches más emblemáticos. La cita es hoy, a las 21, en Sala Lavardén (Sarmiento y Mendoza).

El artista ya había visitado la ciudad en marzo de 2021 con “Biografia no autorizada”, un encuentro en el que también lo acompañó Giampaolo y que formó parte del ciclo A Cielo Abierto organizado en la Terraza de la Cúpula de Plataforma Lavardén.

Sobre su prolífica carrera y su trabajo, el artista declaró en una entrevista exclusiva con Giampaolo para el portal Mogambo: “Hice lo correcto porque era lo que tenía ganas de hacer. En términos públicos, he transitado por cosas en televisión que no me han gustado como espectador, aunque cuando intervine la pasé bien. Hubo un programa en el que laburé que era una porquería, pero puesto a optar entre estar en una oficina o estar haciendo ese programa, reafirmé la elección de la segunda alternativa”.

Su trayectoria en televisión empezó en 1992 con “De la cabeza”, ciclo en el que trabajaba con actores y comediantes como Alfredo Casero, Favio Posca y Fabio Alberti. Tras la finalización del programa a causa del alejamiento de Posca y otros actores, Capusotto acompañó a Casero y Alberti en un nuevo proyecto humorístico, “Cha cha chá”, que se emitió, con interrupciones, entre 1993 y 1997.

La relación laboral con Alberti continuaría en 1998, cuando ambos formaron parte del elenco del ciclo humorístico “Delikatessen” (1998), encabezado por Horacio Fontova, y en 1999, cuando se estrenó “Todo por dos pesos”, programa que terminaría de consolidar a Capusotto como un referente del humor argentino.

Por este ciclo, en el que logró delinear algunos de sus mejores y más reconocidos personajes, como Irma Jusid, El Hombre Bobo y Peter Conchas, Capusotto obtuvo en el 2001 el premio Martín Fierro en el rubro Labor humorística.

En 2006 comenzó “Peter Capusotto y sus videos”, programa en el que junto a Pedro Saborido proyecta videos clásicos de rock, a través de los cuales el actor parodia las diferentes facetas de la cultura roquera en distintos sketches, entre los que se destacan personajes como Luis Almirante Brown, Bombita Rodríguez y Pomelo, entre otros.