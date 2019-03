Celebro la salud pública

Celebro con orgullo de rosarina y enorme agradecimiento una gestión que prioriza la salud y el cuidado de la mujer embarazada, concretando proyectos que suben la vara de calidad en escenarios que ofrecen excelentes condiciones para protagonizar un parto respetado. En febrero tuve la alegría inmensa de convertirme en abuela. Tras nueve lunas de impecables cuidados en la Maternidad Martin, los futuros padres advirtieron que el nacimiento de su hija era inminente. Por falta de camas los derivaron a la maternidad del Hospital Roque Saénz Peña. Me preocupé aunque recordé las palabras de mi propia abuela: "Nena, por algo pasan las cosas". Doce horas de preparto no son poco pero el conmovedor relato de la madre de mi nieta me confirmó que todo puede sobrellevarse con igualdad de posibilidades en salud. "Teníamos control médico todo el tiempo. Tanto la bebé como yo. Como estaba muy dolorida pedí estar en el agua. La bañera con agua tibia me relajaba. Teníamos regulador para intensidad de luz y una lámpara de sal para dar calidez al lugar, y cuando a la medianoche mi pareja dijo que tenía frío (habíamos salido de casa a la madrugada del día anterior) le trajeron una reposera y una manta. Para pujar disponía de telas como las de acrobacia y barandas en las paredes. Yo decidía qué usar. En un momento, rodeada de médicos y mi pareja, pedí el banquito de parto, busqué la mejor postura y nació nuestra hija. Nos separaron pocos minutos para evaluarla, luego la pusieron sobre mi pecho, y al rato se la dieron al padre mientras me atendían a mí. Más tarde nos encontramos los tres solos, en contacto piel con piel, por dos horas inolvidables". Mi nieta permaneció en neonatología. La mamá, con el alta médica, estuvo alojada con ella en el hospital para darle de amamantar sin límites de horario. Y, antes que le dieran el alta definitiva, pasaron juntas por la sala maybe (madre y bebé). Un domingo por la mañana, con el alma llena de dicha, los buscamos a los tres (mi nieta Lisa, además, salió de la maternidad con su DNI).

Mi abuela tenía razón. "Por algo pasan las cosas". Una historia había comenzado.

Alejandra Gayol

En el escritorio no vale

Es cada vez menos factible que el sueño de conseguir la Copa Libertadores 2018 al precio que fuera, incluso sin jugar el partido, tenga su correlato con la realidad. Es probable que una vez agotada la instancia de la apelación ante el TAS, el presidente de Boca, señor Angelici, aconsejado por los muchos abogados que representan al club intente algo más, lo que sea, aunque fuere en un escritorio la copa que no pudo ganar en el Santiago Bernabéu. Una institución que fue orgullo del fútbol argentino durante varios períodos y supo estar en el podio de los clubes mejor ranqueados del mundo, no merece ese oprobio. Son sus hinchas quienes deberían ahora organizar un banderazo para que desista del papelonazo que está haciendo ante el mundo a instancias de su presidente y de los abogados que lo patrocinan. Boca no se merece esa dirigencia.

Obra de pavimento mal hecha

Vivo en pasaje Saenz al 4800, lugar que salió en La Capital en diciembre pasado donde iban a realizar cordón cuneta y bajar la calle. Pasó todo lo contrario, hoy están haciendo un pavimento sobre el viejo, quedando la calle más alta y por lo tanto cuando llueve tengo agua hasta en los dormitorios. ¡Una barbaridad! No vamos a dejar que avancen con la obra ya que el nuevo pavimento quedaría mucho más alto. Hace desde 2011 que vivo acá y nunca me pasó una cosa así de terrible.

Intentos de desestabilización

En este país todo parece difícil, nos asusta, e insultamos con ganas. Ante cada cambio nos rebelamos, pero hay un grupo de gente que no fuimos manipulados mentalmente por lo que no somos cabeza de termo y pensamos por nosotros mismos. Podemos criticar a este gobierno pero lo apoyamos porque estamos convencidos de que es la última garantía para que el pasado nefasto de 70 años de duración, con la coronación de 12 años de mafia estructural no puede volver. Sería un suicidio en masa, sería más lógico cruzar el océano Atlántico caminando tomados de la mano y no salir más. Por esto es imposible, de solo pensarlo, creer en alguna posibilidad de retorno de la organización llamada kirchnerismo. Ellos lo saben y por eso viven intentando desestabilizar a este gobierno. No van a parar, pero no van a volver nunca más.

Rubén Deninno

