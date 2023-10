Boom de eventos y congresos en Rosario: se hace uno cada dos días

En lo que va del año, por fuera de la inflación, el acumulado enero-julio 2023 arrojó un crecimiento de 4,9% respecto al mismo período del año anterior, pero la gastronomía y el turismo dieron la nota al mostrar números positivos en el marco de cifras negativas para otros rubros como el comercio y varias líneas de la industria manufacturera . No asombra que en este contexto, servicios financieros y de seguros viva un oasis con 35,5% de incremento interanual.

Pero no todo se explica por el receso de julio, ya que otros subsectores están trabajando muy bien, con perspectivas muy alentadoras para el segundo semestre del año. Uno de los aspectos que viene recuperando la ciudad es el del turismo de eventos, congresos y convenciones . En esa línea, la ciudad cerrará un año con un total de 182 eventos de magnitud (uno cada dos días) , y ya tiene una amplia programación hacia el futuro.

“Rosario siempre estuvo entre los cuatro o cinco destinos a nivel nacional en organización de eventos. Este año vamos a estar igual. Los internacionales bajaron después de la pandemia, porque faltan vuelos en el aeropuerto de Fisherton. Pero los regionales o nacionales lo han compensado”, apuntó Sergio Giménez, presidente de Rosario Convention & Visitors Bureau, quien consideró que en la ciudad “se está trabajando a un nivel profesional muy bueno, absolutamente comparable con otros destinos como Córdoba, Salta, Bariloche, Mar del Plata, Mendoza y ahora se agregó Santiago, que son nuestros competidores”.

La ciudad está pasando un gran momento en cuanto a eventos empresariales, académicos, culturales y deportivos. De los 182 identificados hubo algunos con altísima afluencia como Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa), Expo Rosario 2023, Crack Bang Boom, Feria del Libro, Copa América de Fútbol Playa o la Maratón Internacional de la Bandera. Pero la mayoría son más pequeños: más del 95% convocan a menos de 1.000 personas.

A su vez, también hubo algunos otros de grupos más sectorizados, como el Simposio de Fertilidad, el X Congreso Internacional de Medicina Interna, el Congreso Latinoamericano Veterinario, el Congreso Lechero Crea, o el XXXVII Congreso Argentino de Ginecología y Obstetricia. Las jornadas profesionales, sobre todo del rubro médico, pican en punta.

“Lo importante es que los hoteles, predios, la gastronomía y los centros comerciales trabajen. Esta cadena de valor es muy amplia, va desde los taxistas a los alojamientos. Las mediciones internacionales dicen que por cada dólar que entra de un turista común, un asistente a un evento genera entre 3,5 y 5. Por eso es importante que este segmento siga firme y lo ayuden”, indicó Giménez.

Segundo semestre

En mayo, la lectura era algo más sombría: aún no se lograba alcanzar el volumen previo a la pandemia, y el índice de actividad todavía se mantenía un 40% por debajo de 2019. La industria de reuniones fue una de las que más demoró en arrancar dentro del turismo luego de la pandemia, y le tomó un tiempo acomodarse. Pero el 2023 cerrará con buenos números.

El titular de la cámara de organizadores de eventos explicó que siempre hay una concentración sobre el segundo semestre del año, ya que los clubes, eventos deportivos y asociaciones científicas buscan fechas para después de agosto. “Hay predios que hoy ya no tienen fecha de acá a fin de año. Estamos con números muy parecidos a los mejores momentos, pero todos los años son distintos, y las cosas van cambiando en términos cualitativos”, dijo.

Para lo que resta del año todavía quedan 35 eventos programados, a los cuales se pueden aún sumar algunos más, entre los que se destacan la Fiesta de Colectividades, el Festival Bandera, el XXXIV Congreso Científico Argentino de Estudiantes de Medicina UNR, el XI Congreso de Cuidados Respiratorios, o el Campeonato Argentino Juvenil de Rugby M17, y el Festival de Podcast Estéreo, entre otros.

En tanto, para el 2024 ya están confirmado el 7º Congreso Latinoamericano de Antropología en marzo, que se estima que recibirá unos 3.500 asistentes, de los cuales la mitad son extranjeros; el XLI Congreso Nacional de Cardiología de la FAC en mayo con unos 5.000 inscriptos; el 57º Congreso Argentino de Reumatología en Octubre, o el Congreso de Bioquímicos del Río Paraná.

En muchos casos, la búsqueda y la puja por este tipo de eventos comienza mucho tiempo antes, ya que requieren incluso años de preparación. Tal es el caso de actividades como los Juegos Odesur 2026 (máxima cita del deporte de mayores a nivel sudamericano) o el XII WSRC 2027 - World Soybean Research Conference (Congreso Mundial de la Soja), el evento más importante sobre soja a nivel mundial, que se realizará en la ciudad dentro de 4 años.

Además, se sabe que hay una mayor cantidad de actividades que las registradas: desde el Bureau lo estiman en un 30%. Hay hoteles que tienen convenciones religiosas y eventos deportivos que no se miden. Por ejemplo, este domingo terminó un torneo nacional sub 19 de hockey de varones y mujeres, que trajo 20 delegaciones a la ciudad pero no entró en el listado.

"Estas actividades derraman para toda la cadena de valor. Vamos a terminar un buen año y esperamos el que viene con optimismo. Ya hemos tenido contactos para varios predios. Lo importante es que el viajero venga, se aloje en la ciudad, pase dos o tres noches y consuma”, cerró.