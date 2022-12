Ataque a tiros con amenazas contra el multimedios Televisión Litoral

Un hombre disparó contra la sede de Televisión Litoral y dejó un mensaje amenazante de temática carcelaria y destinado a líderes criminales condenados por delitos varios. Sucedió pasada la medianoche del lunes y fue registrado por cámaras de vigilancia. “Esteban Alvarado, Morocho Mansilla, Alan y Lamparita Funes, dejen de trabajar con los fiscales y AIC porque vamos a matar a un policía todos los días. Dejen de confinar a los pibes. Con la mafia no se jode”, decía el escrito que dejó el tirador antes de trotar —siempre con un casco puesto— hasta un Volkswagen Up donde un cómplice lo esperaba para huir.

“Es un problema enorme que enfrentar. Quienes ocupamos lugares con decisión debemos tratar de modificar la realidad y trabajar todos para que no pase más”, dijo el titular de TVL y La Capital, Gustavo Scaglione, sobre el hecho que investigan los fiscales de Balaceras y mereció repudios por parte del arco político e institucional de la ciudad (ver aparte).

Mensaje

Minutos después de las 0.30 del lunes un hombre dejó un papel en la puerta de la empresa de Presidente Perón al 8100 donde funcionan Canal 3, Rosario 3, Radio 2 y FM Vida. Tras colocar el cartel, sacó un arma, disparó al menos una vez contra el portón de entrada y corrió unos metros hasta el auto en el que se fugó.

En rigor el edificio donde funcionan los medios de TVL está varios metros adentro de la propiedad, lejos de los portones. Sin embargo, el personal de vigilancia apostado en la garita de ingreso al predio confirmó haber escuchado al menos una detonación, aunque hasta ayer no se habían levantado vainas servidas —pudo haberse empleado un revólver— ni detectado impacto de bala alguno en rejas o paredes.

Al revisar la escena la policía halló un papel con este texto: “Esteban Alvarado, Morocho Mansilla, Alan y Lamparita Funes, dejen de trabajar con los fiscales y AIC porque vamos a matar a un policía todos los días. Dejen de batir la cana y de confinar a los pibes en pabellones chicos, dejalos subir a los pabellones. Con la mafia no se jode”.

El escrito remite por sus similitudes al de la volanteada realizada la semana en la imputaron a unas 30 personas vinculadas a lo que se denomina “la banda de Mauro Gerez”, una de las facciones que en 2022 disputó la venta minorista de drogas en Ludueña, Empalme Graneros y Larrea donde generó una terrible espiral de violencia y muerte. Aquellos volantes, comprobó la pesquisa, habían sido pergeñados por un organizador —imputado días después— de esa banda apuntada como una posible célula de Los Monos.

Sin embargo, hasta anoche no había pistas que le pusieran rumbo a la pesquisa. Lo saben fiscales y delincuentes: la frase “con la mafia no se jode” fue impuesta en su momento —en los ataques a objetivos judiciales en 2018— por gente que trabajaba con Ariel “Guille” Cantero, pero cualquiera puede escribirla en un papel.

Si bien el texto en cuestión remite a aquella volanteada, la mecánica del hecho frente a TVL se vincula más con el trapo colgado a principios de octubre en el cerco perimetral de Telefe Rosario. “A todos los periodistas, dejen de ensuciar y condenar a los pibes con la lengua porque vamos a matar a periodistas. Con la mafia no se jode”, decía la tela escrita a mano con pintura roja.

Por ese hecho apresaron a un joven de 22 años que por esos días había enviado mensajes amenazantes a Telefe vía Facebook. En su poder se halló pintura roja similar a la empleada para pintar el trapo.

Repudios y reflexiones

Horas después de difundido el ataque contra TVL se conocieron comunicados de repudio y reflexiones. El intendente Pablo Javkin insistió vía Twitter con su pedido de que le den a Rosario “las herramientas para defenderse”, reclamó “acciones concretas” al Ministerio de Seguridad provincial y dijo estar en contacto con la cartera nacional y el presidente Alberto Fernández.

“Pasan, tiran y se van. Sin persecución, con impunidad. Donde sea, ya no les importa. Déjenme organizar las fuerzas en el territorio. No quiero polémicas, quiero resultados. Quiero poder decidir dónde tienen que estar y qué tienen que hacer los que tienen armas para enfrentar a la mafia, que ya nos robó demasiadas vidas”, tuiteó el intendente.

El gobernador Omar Perotti también se explayó sobre el tema. “Estamos en un problema serio y estructural grave que Rosario y la provincia por sí solos no pueden resolver. Nación debe tener una intervención más directa”, observó. “Repudiamos —añadió— cualquier acción que intente frenar la difusión y comunicación de cualquier hecho. Al único que le sirve el silencio es al delito. Jamás me verán pidiendo que alguna noticia vaya a la última página del diario. Puede no gustarnos pero es la realidad. Repudio total a las amenazas y acciones, y el respaldo a la policía que fue amenazada”.

El Sindicato de Prensa de Rosario (SPR) también se hizo escuchar. “Repudiamos el ataque armado en la madrugada de hoy contra la sede de Televisión Litoral donde funciona Canal 3, LT2, Rosario 3 y FM Vida. Muy cerca del portón de ingreso se dejó un cartel amenazante que invoca a fiscales, policías y a presos en confinamiento. Se trata del lugar por el que normalmente circula gran cantidad de trabajadores de prensa”.

Otro mensaje fue emitido por el Ministerio de Seguridad de la provincia, que reafirmó su “pleno respaldo al trabajo de las fuerzas de seguridad, quienes fueron víctimas de la cobarde amenaza”, al tiempo que ratificó “su compromiso con la Unidad de Balaceras y Extorsiones que encabezan los fiscales Valeria Haurigot, Franco Carbone y Federico Rébola para investigar el caso”.

En la misma línea el Colegio de Magistrados de Santa Fe se solidarizó con los trabajadores de prensa y exhortó a las autoridades competentes “para evitar que estos hechos se repitan, como para que se garantice la seguridad en el ejercicio del trabajo periodístico”.

Y en un tema que volverá a ser uno de los ejes de la próxima campaña electoral también apareció el jefe de gobierno porteño con una consideración desde Twitter: “Para los rosarinos la prioridad es la seguridad. El gobierno nacional y el provincial siguen sin ocuparse y Rosario está viviendo una situación imposible. Toda mi solidaridad con el grupo Televisión Litoral y con cada uno de los rosarinos”, sostuvo Horacio Rodríguez Larreta.