El titular de Televisión Litoral se refirió al ataque: "No fue una tragedia de casualidad"

En diálogo con "Todos en La Ocho", dijo que lo ocurrido "es triste, te replantea un montón de cosas y te hace ver en qué sociedad estamos viviendo, que cada vez es para peor".

https://twitter.com/LT8am830/status/1602291661945843713 #TodosEnLaOcho @scaglionegustav, presidente de Televisión Litoral: dispararon contra el edificio de la empresa y dejaron un cartel amenazante contra presos por causas narco. El mensaje hace alusión a fiscales, a la Agencia de Investigación Criminal y menciona a varios condenados. pic.twitter.com/7K1eQYErlJ — LT8 am830 (@LT8am830) December 12, 2022

Los hechos

Cerca de las 0.34 de esta madrugada, un hombre con un casco de motos puesto disparó contra el edificio de Televisión Litoral y dejó un cartel con un mensaje intimidatorio, destinado a personas condenadas por narcotráfico y otros delitos. El hecho ocurrió pasada la medianoche del lunes y quedó registrado en las cámaras de vigilancia.

"Cuando uno ve en las filmaciones al chico (por el tirador) no podía ni levantar el arma. Es un chiquito marginado de la sociedad que entre todos lo llevamos ahí. Es un problema enorme y que tenemos que enfrentar", reflexionó el titular de Televisión Litoral. Y sobre el final de la entrevista agregó: "Quienes ocupamos lugares con decisión tenemos que tratar de modificar la realidad. Para mí es un antes y un después lo que pasó en Televisión Litoral, porque si bien con nuestros colegas de Canal 5 hubo una amenaza no fue con un tiro contra la puerta. Hablo por mi familia, pero también podría haber sido un guardia y lo estaría sufriendo su familia. No podemos esperar que esto pase. Ahora tenemos que trabajar todos para que no pase más. Y criticar, porque nuestra posición es criticar. Y si los gobiernos y los políticos se enojan que se enojen. Nuestra función va a ser criticar y demostrar las cosas que estamos haciendo mal. Y lo que estamos haciendo en seguridad es malo".