Villa Constitución: Acindar suspende a 970 trabajadores en medio de la crisis del sector

El dirigente aclaró que la situación actual no tiene que ver con la puesta en marcha de nuevos aranceles para el acero y el aluminio por parte de Estados Unidos, pero expresó cierta inquietud si el acero de China empieza a buscar otros horizontes como Argentina y Latinoamérica. “Ahora la medida de Trump no nos pega tanto, pero va a afectar sin lugar a dudas en el mediano y largo plazo a Acindar”, subrayó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el martes en conferencia de prensa que no habrá excepciones para Argentina en la imposición de aranceles del 25% a las exportaciones de acero y aluminio. "Tenemos un pequeño déficit con Argentina, como con todos los países", afirmó el mandatario al justificar la medida. Trump aclaró que la única excepción será Australia, debido a que "tenemos superávit por la compra de aviones", mientras que el resto de los países enfrentará el mismo trato. "No me importan las represalias de los países", subrayó, marcando su postura firme respecto a las barreras comerciales.

Detalles del acuerdo en Acindar

El acuerdo alcanzado entre Acindar y el gremio permitirá evitar despidos, en el marco de un fuerte ajuste de costos que la compañía lleva a cabo como consecuencia de la profunda caída de la producción. Este esquema de reducción de costos comenzó con la apertura de un registro de retiros voluntarios, al que ya se acogieron unos 200 empleados.

La empresa busca seguir achicando costos, y el esquema de suspensiones se aplica con una reducción de salarios. Los trabajadores suspendidos cobrarán el 80% del salario de febrero, el 78% en marzo y el 75% desde abril a diciembre de 2025.

Sobre el acuerdo alcanzado, Gónzalez consideró que las suspensiones "es menos nocivo" a que los trabajadores "sean bajados de turno por parte de la empresa y luego dispensados, porque estarían perdiendo adicionales importantes como la rotación de turno o la exposición a las altas calorías o premios de productividad en algunos sectores".