Vicentin: emplazan al directorio a presentar un plan de pago de salarios

Según Andrés Schocron, uno de los veedores judiciales, la deuda posconcursal de Vicentin ya asciende a u$s 38 millones , u$s 18 millones de los cuales son con Renova, la empresa que opera la planta de Timbúes y en la que cerealera defaulteada todavía tiene acciones.

En tanto, la deuda por salarios es de u$s 3 millones y la de luz y gas, u$s 5 millones. También confirmó que la empresa no tiene hoy actividad industrial y que para recuperar la actividad en San Lorenzo, por ejemplo, se necesita, como mínimo, un millón de dólares en mantenimiento.