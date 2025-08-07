Tras la suba del dólar la inflación en Caba se aceleró más de lo previsto y llegó al 2,5 %

En julio, el índice de precios en Caba trepó al 2,5 %, por encima del 2,1 % de junio y del 1,8 % proyectado por las consultoras a nivel nacional. Se destacaron fuertes aumentos en servicios, turismo y alimentos

Tras el salto cambiario de fines de julio comenzó el temor por cómo se trasladaría a los precios la suba del dólar . La próxima semana se conocerán los números oficiales del índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) pero algunas cifras ya comienzan a advertir la aceleración registrada durante el séptimo mes del año: la inflación en la Ciudad de Buenos Aires subió 2,5 % en julio, desde el 2,1 % de junio, según indicó el Instituto de Estadística del distrito.

De esta forma, en siete meses de 2025 la suba de precios acumulada es de 18,1 %, mientras que con relación a julio del año pasado el incremento es de 40,9 %. El dato de la Ciudad está por encima de las proyecciones de las consultoras privadas que hablaban con una inflación a nivel nacional del orden de 1,8 %, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a julio que publicó este miércoles el Banco Central (BCRA).

El incremento en Caba es producto de un alza de 1,2 % en bienes y 3,3 % en los servicios. En otra de las divisiones, los precios estacionales avanzaron 9 %, los regulados 2,1 % y el resto 1,9 %.

Los rubros de mayor aumento fueron: restaurants y hoteles (5,3 %), servicios financieros (3,8 %), transporte 3,6 % y recreación y cultura (3,6 %), vivienda (2,3 %). En tanto, los alimentos tuvieron un incremento de 1,8 %. Los principales impulsos provinieron de verduras, tubérculos y legumbres (6,9 %), carnes (1,2 %) y pan y cereales (1,6 %).

En el mantenimiento de la vivienda se registró una suba de 2,3 % por el impacto de las actualizaciones en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda.

En tanto, transporte promedió un incremento de 3,6 %, debido a las alzas en los precios de los pasajes aéreos. Le siguieron, en importancia, los ajustes en los valores de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y del boleto de colectivo urbano.

>> Leer más: La economía de Santa Fe acumula tres meses en baja y enfrenta un freno en su recuperación

Por su parte, se indicó que salud mostró un alza de 1,8 %, producto de alzas en las cuotas de la medicina privada. En educación se estimó un aumento de 2 %, por el ajuste de las cuotas de los colegios privados.

Además, se precisó que el aumento de 5,3 % en “restaurantes y hoteles” es resultado de los incrementos en las tarifas del servicio de alojamiento en hoteles por motivos turísticos y en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas.