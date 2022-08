Sin Guzmán, la política se alinea con el ajuste de Massa

Pese a la identificación del ex ministro con el FMI, la política económica del primer semestre fue expansiva. En el segundo será otra historia

“Guzmán tenía un discurso fiscalista pero no hizo ningún ajuste”, señalaron los economistas del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) al presentar su último informe de coyuntura, hace una semana. No sonó a dispensa al ex ministro sino a una advertencia sobre lo que viene en el segundo semestre: un recorte fiscal y monetario para cumplir con las metas del Fondo, o bien una renegociación de esos objetivos.