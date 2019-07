"Si quieren un ajustador, voten al presidente", disparó Fernández

El precandidato a jefe del Estado del Frente de Todos, Alberto Fernández, advirtió ayer que, si gana Mauricio Macri en las urnas, se viene "una reforma laboral y previsional" a pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) y, en ese contexto, enfatizó: "Si quieren un ajustador, voten al presidente".

Asimismo, el ex jefe de Gabinete afirmó que, en caso de resultar triunfador en los comicios de octubre próximo, "el cepo al dólar no va a volver".

"Les quiero decir a todos los argentinos que tengan presente, porque me lo dijo el enviado del FMI, que el gobierno se comprometió a hacer una nueva reforma laboral y una nueva reforma previsional después de las elecciones", en caso de triunfar Macri, afirmó Fernández en la ciudad bonaerense de Hurlingham, junto al intendente Juan Zabaleta.

Al respecto, el compañero de fórmula de Cristina Kirchner aseguró: "Conmigo no cuenten. Si quieren un presidente ajustador, no me voten a mí, vótenlo a Macri".

El desembarco de Fernández en ese municipio del oeste del conurbano es la primera bajada que hace a un distrito de la primera sección electoral desde el lanzamiento de la fórmula que comparte con Cristina. Y significó un guiño para Zabaleta, quien busca ser reelegido para un segundo mandato.

Previamente, el precandidato había indicado que, de resultar ganador en las generales, "el cepo al dólar no va a volver". Además, sostuvo que quien gobernará el país será él, ya que es "un personaje muy difícil de utilizar".

De ese modo, Fernández rechazó las críticas centradas en la posibilidad de que sea Cristina, precandidata a vicepresidenta, la que tome las decisiones de gobierno de Cambiemos.

"Yo soy el precandidato a presidente, no Cristina. Las decisiones trascendentales pasan por mí", aseguró. Sobre el cepo, en particular, amplió: "Es como poner una piedra en una puerta giratoria".

También evaluó que "la solución que propuso Macri al problema de la falta de dólares fue mucho peor que el cepo" e instó a "reglamentar la inversión golondrina".

Acerca de las declaraciones de referentes kirchneristas como Dady Brieva, Diana Conti o Mempo Giardinelli, Fernández consideró que "no todo es blanco o negro". Y explicó que se puede "coincidir en algunas cuestiones y en otras no".

Más críticas a la Rosada

Paralelamente, el líder del Frente Renovador (FR) y precandidato a primer diputado nacional por Buenos Aires del Frente de Todos, Sergio Massa, dijo que los jubilados "perdieron casi 12 por ciento de poder adquisitivo en el primer semestre del año" y afirmó que Macri "deja un país más injusto y para pocos".

Luego sostuvo que "los jubilados también perdieron en medicamentos del Pami y en atención médica".