La Capital | Economía | canasta de crianza

Según el Indec, la canasta de crianza superó los $540 mil pesos en agosto

El aumento en el costo de crianzas se posicionó por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto

15 de septiembre 2025 · 19:45hs
La canasta de crianza mide los costos asociados a la crianza de niños y adolescentes desde los 0 hasta los 12 años.

La canasta de crianza mide los costos asociados a la crianza de niños y adolescentes desde los 0 hasta los 12 años.

Los hogares necesitaron entre $432.161 y $542.183 en agosto para cubrir los gastos de un niño, según su edad, de acuerdo con la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia (0 a 12 años), reveló este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

La crianza para un menor de 1 año se ubicó en los $432.161: $131.480 fueron en costos de bienes y servicios, mientras que los $300.681 fueron gastos del cuidado. Esto representó un aumento del 17,7 % en comparación con el mismo mes del año anterior y del 0,9 % con respecto a julio.

Para la crianza de un niño entre 1 y 3 años, el costo total fue de $513.406. Ese número estuvo compuesto por $169.771 en bienes y servicios y $343.635 en cuidados. Interanualmente aumentó 17,9 %, mientras que mensualmente se incrementó un 0,9 %.

Con respecto a niños de 4 a 5 años, la canasta total fue de $430.996, compuesta de $216.224 en costos de bienes y servicios y $214.772 en costos de cuidado. Esto significó una suba del 19,3 % interanual y 0,9 % mensual.

Por último, en la franja de 6 a 12 años el costo fue de $542.183, el más alto: $268.227 en gastos de bienes y servicios y $273.956 en gastos de cuidados. Incrementos del 19,2 % interanual y del 0,9 % mensual.

Variación por debajo del IPC

De esta manera, el aumento en el costo de crianzas se posicionó por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, el cual fue del 1,9 %.

La canasta de crianza mide los costos asociados a la crianza de niños y adolescentes desde los 0 hasta los 12 años. Toma en consideración los gastos en bienes y servicios como alimentación, vestimenta, vivienda, transporte y salud, así como los costos de cuidado, basados en el tiempo dedicado a estas tareas y valorados según la categoría de “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen de Trabajo de Casas Particulares.

Noticias relacionadas
Los trámites de factibilidad de EPE para edificios se agilizarán entre 9 y 18 veces 

La EPE promete reducir a 15 días un trámite clave que hoy demora 9 meses

Las importaciones preocupan a los productores avícolas santafesinos.

Productores avícolas, preocupados por las importaciones desde Brasil: "Son jugadores de otro calibre"

El gobernador llegó al almuerzo de Fisfe luego de participar de la cumbre de Río Cuarto y antes de viajar a Santa Fe a jurar la nueva Constitución.

Industriales santafesinos pidieron un plan productivo y alertaron por los empleos

La movilización reunió a trabajadores de Vassalli y firmatenses. El único orador del acto central fue Furlán.

Vassalli: masiva marcha en Firmat en defensa de la fábrica de cosechadoras

Ver comentarios

Las más leídas

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Lo último

Según el Indec, la canasta de crianza superó los $540 mil pesos en agosto

Según el Indec, la canasta de crianza superó los $540 mil pesos en agosto

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un click

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un click

Una escuela de Santa Fe restringió los celulares y se vieron cambios significativos

Una escuela de Santa Fe restringió los celulares y se vieron cambios significativos

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía

El intendente piensa ingresar el proyecto con la idea de aprobarlo antes de fin de año. La nueva Carta Orgánica de la ciudad, en 2027
Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía
El intendente de Roldán superó una operación de ocho horas y cinco by pass

Por Florencia O’Keeffe

La Región

El intendente de Roldán superó una operación de ocho horas y cinco by pass

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Una escuela de Santa Fe restringió los celulares y se vieron cambios significativos
Información General

Una escuela de Santa Fe restringió los celulares y se vieron cambios significativos

Pullaro y Cococcioni se sometieron a descargas de pistolas Taser
Política

Pullaro y Cococcioni se sometieron a descargas de pistolas Taser

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes
POLICIALES

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Ovación
Argentino cerró el torneo con un duro golpe ante Cañuelas y ahora debe pensar en el reducido

Por Carlos Durhand
Ovación

Argentino cerró el torneo con un duro golpe ante Cañuelas y ahora debe pensar en el reducido

Argentino cerró el torneo con un duro golpe ante Cañuelas y ahora debe pensar en el reducido

Argentino cerró el torneo con un duro golpe ante Cañuelas y ahora debe pensar en el reducido

Copa Argentina: Newells enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Copa Argentina: Newell's enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball

Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball

Policiales
Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino
Policiales

"Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino"

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario

La Ciudad
Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un click

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un click

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin
Policiales

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas
Policiales

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario
POLICIALES

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

Por los Juegos Jadar, más de 70 mil personas visitaron Rosario

Por Nicolás Maggi

La ciudad

Por los Juegos Jadar, más de 70 mil personas visitaron Rosario

Con un festival comienza la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos 2026
La Ciudad

Con un festival comienza la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos 2026

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos
Policiales

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable
La Ciudad

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.022 millones este domingo
La Ciudad

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.022 millones este domingo

Un santafesino murió al estrellarse una avioneta en un festival aéreo en Córdoba
Información General

Un santafesino murió al estrellarse una avioneta en un festival aéreo en Córdoba

Lucas Raspall brindará herramientas y recomendaciones sobre educación digital
La Ciudad

Lucas Raspall brindará herramientas y recomendaciones sobre educación digital

El Gigante de Arroyito cayó rendido a los pies de Miguel Ángel Russo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El Gigante de Arroyito cayó rendido a los pies de Miguel Ángel Russo

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni
La Ciudad

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos
Información General

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza
Policiales

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

Copa Argentina: todo lo que el hincha de Newells debe saber acerca de la venta de entradas
Ovación

Copa Argentina: todo lo que el hincha de Newell's debe saber acerca de la venta de entradas

Diputados se prepara para dar otro revés al gobierno de Milei
Política

Diputados se prepara para dar otro revés al gobierno de Milei

Lunes hiperactivo para Milei: jura, mesa política y cadena nacional
Política

Lunes hiperactivo para Milei: jura, mesa política y cadena nacional

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Holan: Hicimos un muy buen partido, considerando el calibre del rival
Ovación

Holan: "Hicimos un muy buen partido, considerando el calibre del rival"