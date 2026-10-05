Rosario será la primera sede argentina del Oktober Invest Fest

El Oktober Invest Fest se realizará este martes 6 de octubre en la Bolsa de Comercio de Rosario. La agenda reunirá a inversores y emprendimientos de biotecnología, agro, inteligencia artificial, industria y energía.

Rosario reunirá a fondos alemanes y empresas tecnológicas de América latina. Este martes 6 de octubre la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) recibirá la primera edición argentina del Oktober Invest Fest Latam , un encuentro que incluirá presentaciones de emprendimientos, paneles sobre internacionalización y reuniones entre inversores y compañías.

Durante la actividad -que cuenta con la organización a cargo de la Bolsa, a través de BCR Innova, junto con el Hub de Negocios e Innovación del Estado de Baviera para Sudamérica- diez empresas tecnológicas latinoamericanas en etapa de expansión presentarán sus desarrollos ante inversores y especialistas, tres son argentinas. Se trata de compañías de tecnologías basadas en avances científicos o de ingeniería, un segmento conocido como deep tech.

Los fondos de capital emprendedor también expondrán sus estrategias, sectores de interés y criterios para seleccionar inversiones. Esta modalidad, denominada reverse pitch, permitirá a las empresas conocer qué buscan los inversores y evaluar posibilidades de vinculación.

Entre los participantes confirmados figuran Simon Herzog, de UnternehmerTUM, centro de innovación y emprendimiento de Múnich; Christoph Braun, de Acton Capital; Raamu Moneyam, de rEnergy Partners, y Thomas Klaue, de VNT Management.

El ticket de inversión

Una de las particularidades y atractivos del encuentro tiene que ver con que los fondos de inversión europeos tienen la posibilidad de invertir sumas muy superiores, en comparación con fondos locales. Se estima que el ticket mínimo rondará los 5 millones de dólares, mientras que los locales para compañías en estos estadios suelen ser de 1 millón de dólares.

Las áreas de interés de las organizaciones europeas abarcan inteligencia artificial, software, tecnologías industriales, movilidad, salud, servicios financieros y comercio electrónico. También incluyen energías renovables, eficiencia energética y desarrollos orientados a la transición energética y al cambio climático.

La agenda contará, además, con fondos argentinos. Participarán Gridx, especializado en la creación e inversión en empresas de biotecnología; Cites, del Grupo Sancor Seguros, que impulsa emprendimientos científico-tecnológicos, y The Yield Lab Latam, enfocado en tecnologías para el agro y la alimentación.

Los créditos locales

Entre las compañías que participarán del encuentro se encuentran las argentinas Sylvarum, Tintte y Abydos Bioscience, cuyos desarrollos muestran distintas aplicaciones de la ciencia en la producción.

Sylvarum aplica plasma sobre semillas para mejorar su germinación y vigor y reducir patógenos, sin recurrir a químicos ni a modificaciones genéticas. Tintte produce colorantes textiles a partir de bacterias como alternativa biodegradable a los tintes derivados del petróleo, con menor consumo de agua y energía. Abydos Bioscience desarrolla grasas y aceites mediante fermentación bacteriana, con el objetivo de ofrecer a la industria alimenticia y de consumo una fuente de abastecimiento más estable frente a las fluctuaciones de precios y disponibilidad.

El programa incluirá conversaciones sobre las oportunidades y dificultades que enfrentan las empresas y los fondos para operar entre Alemania y América latina. También habrá espacios de intercambio y reuniones individuales entre emprendedores, inversores y representantes de compañías.

Desde la BCR anticiparon que una de las empresas participantes será seleccionada para viajar a Alemania en 2027 y profundizar sus vínculos con ese ecosistema de innovación.

Ingrid Drago, líder del área de innovación de la Bolsa, comentó que la llegada del encuentro a Rosario se inscribe en el trabajo de BCR Innova para conectar a empresas y emprendimientos de la región con inversores y organizaciones internacionales. La jornada pondrá en contacto a ese entramado productivo y científico con actores del ecosistema alemán, especialmente de Baviera.

También contó que el gobierno de Baviera eligió a Rosario como sede del evento por su cercanía con el agro y por el destacado sistema de innovación que tiene la región, además de apoyarse en la BCR como institución para articular el encuentro. El mercado de innovación cada día pisa más fuerte.