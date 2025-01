Retenciones: comercio e industria piden que se sumen a otras medidas de alivio fiscal

“La baja temporal de las retenciones no deja de ser un parche más, lo cual trajo cierto alivio al sector, y entendemos que esta reducción de dinero puede volver al sector privado que seguramente favorecerá al crecimiento de nuestra región”, expresó Maradona.

En declaraciones a LT8 , el dirigente empresario entendió que la suspensión de las retenciones al campo “sea una medida permanente y no solo un alivio fiscal momentáneo para recaudar divisas. Eso tiene que servir para encarar futuras inversiones, sino vamos a tropezar con la misma piedra”.

>> Leer más: Retenciones: el gobierno busca adelantar el ingreso de agrodólares

El titular la Federación Gremial dijo que le pedían “encarecidamente a los municipios y al gobierno de la provincia que acompañen el gran esfuerzo que estamos haciendo las pymes, porque hay un cambio en el paradigma de la economía argentina. A partir de ahora vamos a una economía real”.

eduardo maradona.jpg Eduardo Maradona, titular de la Federación Gremial del Comercio y la Industria de Rosario.. Foto: Archivo / La Capital.

“Antes se ajustaba todo por inflación, ganábamos por inflación, si no vendíamos, mejor. Eso ahora cambió. Entonces los números deben ser muy finitos. El verdadero desafío es desde las persianas hacia adentro. Uno tiene que ser muy eficiente. Si queremos tener empresas eficientes, debemos tener un estado eficiente. Y eso no se está dando porque tenemos un estado monstruoso, deficitario. Si no achican el estado es muy difícil que todo lo que pidamos se pueda dar”, subrayó.

Qué dispuso el gobierno sobre las retenciones

El 23 de enero pasado, el Gobierno anunció que bajará las retenciones a las principales exportaciones del agro hasta junio y que se eliminarán en forma definitiva para las economías regionales. La comunicación estuvo a cargo de Manuel Adorni y del ministro de Economía, Luis Caputo.

>> Leer más: El gobierno baja las retenciones al campo hasta junio y las elimina para las economías regionales

“Producto de la consolidación del superávit financiero que fue posible gracias al esfuerzo de los argentinos y al riguroso plan económico ortodoxo que aplicó el ministro Caputo, el Gobierno bajará las retenciones al campo. Se va a reducir la alícuota a los principales cultivos y se van a eliminar las retenciones a las economías regionales. Es un trabajo que se viene haciendo especialmente desde el último trimestre de 2024″, dijo el vocero presidencial durante el anuncio.

La medida entró en vigencia este lunes. De esa manera, se bajarán en forma temporaria hasta fines de junio las retenciones a los principales cultivos como la soja (poroto), que pasará del 33 al 26% y sus derivados que bajarán del 31 al 24,5%. También se reducirán los derechos para la exportación para el trigo (12 a 9,5%), la cebada (12 a 9,5%), el maíz (12 a 9,5%), el girasol (7 a 5,5%) y el sorgo (12 a 9,5%).