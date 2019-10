Reasignan presupuesto por u$s 40 mil millones para el pago de la deuda

El Ministerio de Hacienda resolvió la reasignación de fondos pendientes de afectación por operaciones de crédito público, destinadas al pago de deudas por un monto global de u$s 40.000 millones.

Así lo determinó la resolución 766/2019 publicada ayer en el Boletín Oficial, a partir de la cual se dispuso la reasignación de partidas.

En la resolución se recordó que el decreto 668 del 27 de septiembre, establece en su artículo 1º que hasta el 30 de abril de 2020 las jurisdicciones y entidades de la administración pública, así como las empresas, entes y fondos fiduciarios, y fondos con afectación específica sólo podrán invertir sus excedentes transitorios de liquidez, a través de la Letras precancelables emitidas por el Tesoro a un plazo inferior a 180 días.

Pese a ello, la resolución 766 determina que en ese contexto "resulta necesario reasignar los montos pendientes" de afectación a la administración central y a los ministerios de Transporte, Hacienda, Interior y Defensa.

En primer lugar, se reasignan $ 2,38 billones (unos u$s 39.670 millones al cambio de $ 60) para atender servicios de la deuda y gastos no operativos, además de un préstamos a cuatro años por u$s 195,5 millones para el Buque Logístico Polar.

También hay reasignaciones de partidas para el Ministerio de Transporte. Son créditos para la compra de trenes para el ramal Roca Eléctrico, compra de material rodante y el desarrollo de infraestructura del ferrocarril Belgrano Sur, un nuevo tramo del Belgrano Cargas y la rehabilitación del San Martín Cargas.

Por su parte, para la cartera de Hacienda, se destinará un préstamo de u$s 1.500 millones a tres años para el Fondo Capital de Trabajo.

Finalmente, a la cartera de Defensa irán u$s 340 millones a 3 años para la adquisición de patrulleros oceánicos (OPV).