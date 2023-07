Presidente de YPF: "Ni Macri ni Aranguren pueden explicar por qué no se hizo el gasoducto"

El presidente de YPF, Pablo González, afirmó este miércoles que el ex presidente Mauricio Macri y su ministro de Energía, Juan José Aranguren, “no tienen forma de explicar por qué” durante su gestión no hicieron el gasdoducto que el Gobierno acaba de inaugurar para llevar el gas del yacimiento neuquino de Vaca Muerta al centro del país.

“Ni Macri ni Aranguren tienen forma de explicar por qué no se hizo; todos sabíamos que había que hacer un gasoducto. No se explica por qué el mejor equipo de los últimos 50 años no lo hizo. Hubieran guardado U$S 3.000 de los U$S 44.000 millones que pidieron” al Fondo Monetario Internacional (FMI), sostuvo González en declaraciones radiales.