Obra pública: si se cumple el plan Milei se perderán unos 8.000 empleos en Rosario

“Son muy preocupantes los anuncios de Milei de obra pública cero. Estamos hablando con la cámara, en la ciudad hay muchísimas obras con fondos nacionales. Si este hombre tan libertario no respeta los contratos que existen en la actualidad, que son las obras en funcionamiento, se van a parar. Como dijo Gerardo (Martínez, secretario general del gremio a nivel nacional) la Uocra está en alerta y movilización y si hay algún despido nos van a ver en la calle. Si no hay empresas no hay trabajadores y si no hay trabajadores no hay empresas, es el ABC de todo tipo de trabajo”, indicó el secretario general de la Uocra Rosario y subrayó: “Si tocan un solo trabajador la Uocra paralizará todas las obras del país”.