"Nunca tendremos un crecimiento sustentable si no saneamos el Estado"

Para comenzar quiero relates tus vivencias en esta etapa de Covid-19 y cuentes qué es MSR Constructora SA.

Es una empresa desarrolladora de emprendimientos inmobiliarios o real estate. Tenemos una historia de dieciocho años en el mercado. Nos fundamos en el año 2002 y en el año 2004 ya éramos SRL, mas adelante se convirtió en sociedad anónima y posteriormente yo me hice cargo del total de la empresa a través de la compra del paquete accionario, hoy MSR pertenece a Redolfi, mío y de mis hijos.

Somos una empresa que se dedica fundamentalmente en la constructora, a la selección de terrenos tanto en Rosario como Granadero Baigorria, San Lorenzo y San Francisco (Córdoba). Nos abocamos a la búsqueda de terrenos urbanos para desarrollos inmobiliarios en propiedad horizontal, realizamos el proceso completo, muy bien organizados y en crecimiento.

Respecto a la coyuntura de la pandemia, nosotros estábamos observando complicaciones, diez días antes comenzamos a migrar los sistemas y archivos de trabajo para tener acceso desde nuestros hogares, antes del comienzo ya habíamos empezado a trabajar en los domicilios personales todo lo que es el plantel técnico y administrativo.

No dejamos de trabajar un solo día, al contrario, creo que trabajamos más. A ustedes les habrá pasado lo mismo, perdimos la noción de lunes, martes, sábado, domingo.

Esto sirvió para que actualicemos legajos técnicos, cómputos de obras, planes comerciales, trabajar sobre sistemas, estrategias, redimensionar algunas áreas. Uno no puede decir que el efecto de la pandemia sea positivo, pero la realidad es que supimos aprovechar la adversidad.

La empresa tiene un departamento de marketing muy importante ¿Qué paso con la comercialización? ¿Qué estrategias enhebraron y cómo cerraron operaciones?

Él área de marketing fue una de las más activas en estos tiempos, hace algunos días participé de una conferencia de publicidad en donde se destacaba que por ahí grandes marcas prácticamente habían abandonado la comunicación.

Y es en estos momentos coyunturales de crisis cuando uno más debe comunicar, nosotros lo hicimos con nuestros clientes con buen resultado, fue una etapa intensa de contacto que nos permitió exhibir nuestra fortaleza y solidez.

Creamos nuevas estrategias para adaptarnos a este Cisne Negro que se nos vino encima, la gente necesitaba seguridades y certezas y así lo hicimos.

Tuvimos un montón de ventas y cierres online, en donde el cliente simplemente transfería la seña de su departamento. ¿Y cuándo hacemos la adhesión al fideicomiso? No importa, la hacemos apenas podamos estar juntos firmando los papeles, pero el departamento ya es tuyo y está reservado a tu nombre.

La importancia de un emprendimiento que no será ni defaulteado, ni dependerá del riesgo país, de una renegociación o de un Banco Central y sus tasas, la gente necesitaba esto, bienes reales, fue muy exitoso realmente.

En el transcurso de los años 2018, 2019 y 2020 seguro viste mutar a tu cliente. En algún momento fueron los Créditos UVA, en otro la financiación ¿Cómo era antes el comprador y cómo es ahora?

Tenemos una gran ventaja al tener productos para todos los clientes. Sin embargo, respondiendo tu pregunta, se debilitó el plan a largo plazo por el miedo a la escalada inflacionaria, el ajuste por UVA yo siempre sostuve que es un excelente instrumento porque lo único que hacía era reemplazar el índice de la Cámara Argentina de la Construcción con información diaria, cotidiana, fiable. Pero claro, empezó a ser mala palabra. No por el UVA en sí, sino porque uno sacaba un crédito bancario con UVA y empezaba a ser UVA más seis, UVA más ocho. Obviamente el banco debe tener su interés sobre la inflación.

Nuestras cuotas no tienen interés, lo único que sufren es la actualización de costo, que lo podemos hacer mediante la Cámara Argentina de la Construcción o mediante el UVA. Se debilitaron también los Planes 120 y 240. La gente va más hacia el pago de un anticipo mayor para congelar precio y luego pagar en cuotas, también tenemos el Plan Renta, con el aporte de capital por el valor del departamento, reciben rentabilidad sobre la ejecución del edificio, entonces ya empiezan a ver retorno de su capital.

Según tu visión como constructor ¿Adónde le gusta vivir al rosarino y cuál es el tipo de departamento más vendido por MSR?

Los lugares preferidos hoy son las zonas del Parque España, Tribunales, Oroño, Ovidio Lagos, Pichincha y Pellegrini. Todo eso es muy buscado. No obstante, se está produciendo un fenómeno importante de apertura de horizontes. Nosotros tenemos un desarrollo en marcha por Bv 27 de febrero y otro en vías de cerrar. Los emprendimientos de Bv Avellaneda fueron muy exitosos. Hay multiplicidad. Hubo un momento en donde, al principio del mundo inmobiliario, el tema era comprar un departamento no importaba mucho adonde. Luego pasamos a una etapa donde sólo se querían determinadas zonas como el Parque España o Tribunales. Y ahora nuevamente se está abriendo porque hay una cuestión de precios.

Traigo una frase que un día me dijiste vos: en el pasado parecía que Av Francia era el Lejano Oeste y hoy es un lugar requerido, y ya se compra sobre Mendoza y se desarrolla sobre 27 de febrero. O sea, la ciudad está creciendo.

Es así, nosotros teníamos el Far West increíblemente en el año 2003 en Ovidio Lagos. Había gente que vendía terrenos o no quería reconstruir dos cuadras más allá de Ovidio Lagos, y hoy nos estamos boxeando por terrenos en Av Francia, y ya bulevar Avellaneda es un polo de desarrollo y Alberdi otro. Se van abriendo fronteras y es lógico porque el suelo es un bien finito y necesariamente, con las mejoras en transportes y otras cuestiones, hoy tiene exactamente los mismos servicios quien vive Balcarce e Italia que quien vive en 27 de febrero y Buenos Aires, o quien lo hace en bulevar Avellaneda y Córdoba.

¿Y en cuanto a la tipología?

Nosotros tenemos un mercado muy importante de departamentos de uno, dos dormitorios y monoambientes. Trabajamos también en desarrollos más grandes, pero nuestro modelo va mucho al departamento de un dormitorio en el orden promedio de los cuarenta, cuarenta y cinco metros cuadrados, y el de dos dormitorios en el orden de los sesenta, sesenta y cinco metros cuadrados. Siempre departamentos que sean muy funcionales. Yo a la gente le digo lo siguiente: uno no compra un automóvil por kilogramo de hierro. Si fuera así, valdría lo mismo un Mercedes cero kilómetros que un Ford Falcon modelo 70. No compramos por kilogramo de hierro, no compremos por metros cuadrados exclusivamente..

Y en un departamento que tiene treinta seis metros cuadrados, si sumamos esto lo llevamos a cuarenta y ahí tenés un diez por ciento de espacio no utilizable. Nuestros diseños siempre son muy eficientes.

Te saco de tu faceta de constructor, arquitecto y desarrollador de marketing comercial para ponerte en el rol de empresario y preguntarte que te impide crecer en la economía argentina de hoy ¿Qué obstáculos ves para tu empresa y las de la región?

Sin que esto tenga un orden de prelación: la seguridad jurídica, la falta de crédito y la carga impositiva. Son las tres cuestiones más importantes.

¿Qué le brinda Rosario a MSR en esta etapa de tu empresa?

Rosario nos brinda seguir siendo el polo de atracción regional y está llamada a seguir creciendo. Hay que tener en cuenta algo que he discutido en los foros municipales y en los colegios profesionales. Siempre Rosario fue un polo de atracción sano para el inversor. Jamás tuvo un boom, una burbuja inmobiliaria. Desde todos los puntos de vista fue eficiente y lo mismo nos brinda a nosotros. A pesar de los cambios de códigos y limitaciones, el Estado municipal se fue modernizando, los servicios crecieron, con mucho sacrificio de parte nuestra también porque hemos tenido que hacernos cargo de redes de gas, calles, subestaciones transformadoras de la Empresa Provincial de Energía. Pero gracias a eso Rosario tiene un proceso de retroalimentación con sus empresas, y no hablo solo de la constructora sino de todo lo que ello implica: comercios, seguros, bancos, metalmecánica, manufacturas y toda una lista que llevaría una hora terminar. No en vano yo soy entrerriano y me quedé en Rosario.

Te veo muy abocado a tu trabajo ¿Cómo haces para despejarte de todo esto? ¿Tenés algún hobby? ¿Haces algo especial los fines de semana?

Como soy bastante disperso en la parte de recreación tengo varios hobbys. Fundamentalmente soy lector. Me sumerjo y leo de todo, ficción, novelas históricas, filosofía, policiales, disfruto todo.

Corro también en automovilismo en una categoría que se llama Trackday, que son autos de calle corriendo en autódromos bajo medidas muy importantes de seguridad, también me gusta dibujar y pintar, la música.

¿Seguís algún equipo de fútbol en particular?

Mi abuelo me hizo de River. Como buen provinciano que es hincha de River, Boca, Racing e Independiente, a mí me tocó River.

La última. Aparece ahora Alberto Fernández y te pregunta qué necesitas y qué consejo le darías.

Sanear el Estado. No soy economista, pero la percepción es que nunca vamos a tener un crecimiento sustentable si no saneamos el Estado. Es lo mismo que una empresa. La única diferencia entre el Estado y MSR es que nosotros no tenemos la máquina de imprimir billetes. Si no nos convertimos en un país con trabajo y producción, jamás saldremos de este círculo maligno en el que estamos inmersos a nivel macroeconómico.