Milei: "Nuestro plan económico es mejor que la convertibilidad"

“ Hay muchos economistas pidiendo devaluación ”, agregó con cierto fastidio, y reprochó: “Noto mucha gente enojada que habla del carry trade y no saben lo que es ni sumar”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/1888924844198105259&partner=&hide_thread=false [AHORA] "El dólar se tiene que caer como un piano": Milei apuntó contra el "impresentable de Cavallo", porque "defendía la convertibilidad" y "no tenía equilibrio fiscal".



@A24COM https://t.co/oiSXqfEXit pic.twitter.com/n3DO8icnc1 — ElCanciller.com (@elcancillercom) February 10, 2025

Milei contra Cavallo, de nuevo

Milei dedicó gran aparte de su entrevista en A24 a profundizar en las políticas cambiarias de su gestión. Destacó así que “la economía argentina está hoy mostrando un proceso de expansión fuertísimo”.

En este sentido, el libertario apuntó que “el dólar se tiene que caer como un piano” y destinó críticas al exministro de Economía menemista Domingo Cavallo, a quien tildó de “impresentable”. “Mientras él era ministro de Economía e insultaba a todo el mundo, defendía el tipo de cambio de la convertibilidad”, dijo y contrastó las gestiones.

“Nosotros tenemos equilibrio fiscal; él no tenía. Este programa económico es mucho más exitoso que la convertibilidad porque no tuvimos que tener una hiperinflación para hacerlo”, siguió y agregó: “Nosotros la evitamos, no la dejamos correr y reventar a la gente para mostrar un programa exitoso”.