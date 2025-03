Milei busca apoyos en el FMI mientras el Central pierde reservas

Si bien no hay información oficial, distintos operadores señalan que el FMI podría canalizar unos u$s 8.000 millones frescos para fortalecer las reservas del BCRA y otros casi u$s 12.000 millones para cancelar capital e intereses de los próximos años con el mismo organismo. Estos montos llegarían en tramos en base al cumplimiento de objetivos. Todo esto, al margen del crédito vigente por 44.000 millones de dólares otorgado en 2018, el más voluminoso aprobado en la historia del Fondo.