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Mercados: los bonos argentinos sintieron el impacto del contexto internacional

Wall Street operó con fuertes bajas por la escalada del petróleo y la incertidumbre sobre las tasas de interés en Estados Unidos

29 de julio 2026 · 19:09hs
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Al seguir el ritmo de Wall Street

Al seguir el ritmo de Wall Street, los bonos en dólares cerraron en baja y el riesgo país llegó a 446 puntos básicos.

Los bonos soberanos argentinos en dólares volvieron a operar en terreno negativo durante este miércoles y empujaron al riesgo país hasta los 446 puntos, su nivel más alto desde el 9 de junio. La deuda local sintió el impacto de un escenario internacional marcado por la creciente incertidumbre geopolítica, el repunte del petróleo y las dudas sobre el rumbo de la política monetaria de Estados Unidos. El mercado está alerta a los nuevos cambios.

La tensión en Oriente Medio volvió a ganar protagonismo ante el escaso avance de las negociaciones entre EEUU e Irán en torno al estrecho de Ormuz. Ese escenario impulsó el precio del petróleo hacia la zona de los u$s 88 por barril y alimentó temores sobre un nuevo foco de presión inflacionaria global.

A ese contexto se sumó la decisión de la Reserva Federal (Fed) de mantener sin cambios la tasa de interés. Si bien el organismo dejó el costo del dinero en el nivel actual, la votación dividida —nueve miembros a favor y tres en contra— reforzó las expectativas de que el ciclo de endurecimiento monetario aún no terminó. Los operadores comenzaron a asignar mayores chances a una suba de tasas en los próximos meses.

La reacción no tardó en reflejarse en los mercados. Wall Street registró pérdidas de hasta 2,2% y el índice VIX, conocido como el “índice del miedo”, avanzó más de 13%.

En ese marco, los bonos argentinos en dólares cerraron con bajas de hasta 0,7%, encabezadas por el Global 2041. También retrocedieron el Global 2046 (-0,6%), el Global 2035 (-0,6%) y el Global 2038 (-0,5%). Como consecuencia, el riesgo país de J.P. Morgan avanzó cinco unidades hasta los 446 puntos básicos.

El movimiento del Merval

En la Bolsa porteña, el S&P Merval cayó 0,7%, hasta los 3.233.105 puntos, aunque medido en dólares registró una leve mejora de 0,2%. Entre las acciones líderes sobresalieron las subas de Metrogas, Edenor, YPF y Transportadora de Gas del Sur, mientras que Grupo Supervielle, Central Puerto, Ternium y Aluar encabezaron las pérdidas.

Dispar comportamiento para las acciones argentinas en Nueva York. Irsa avanzó 1,6% y Grupo Supervielle registró una baja de 2,3%.

En el mercado cambiario local, el dólar oficial retrocedió y cortó una racha de once jornadas consecutivas sin bajas en las pizarras del Banco Nación. La cotización minorista cerró en $1.515 para la venta, mientras que el promedio informado por el Banco Central fue de $1.518,59. El dólar blue se mantuvo estable en $1.570, en tanto que el MEP cedió 0,6%, hasta $1.524,06, y el contado con liquidación cayó 0,3%, a $1.595,41.

Las compras del Banco Central

Después de haber interrumpido una racha de 135 jornadas consecutivas con saldo comprador, el Banco Central retomó las compras de divisas en el mercado oficial y adquirió u$s 36 millones. De esa manera, las compras netas acumuladas en lo que va del año alcanzan los u$s 13.164 millones, mientras que las reservas internacionales ascendieron a u$s49.200 millones, tras incrementarse en uSs 269 millones ayer.

Por otra parte, el Ministerio de Economía cerró con éxito la segunda y última licitación de deuda de julio. Frente a vencimientos por $8,5 billones, la Secretaría de Finanzas adjudicó instrumentos por $12,21 billones, luego de recibir ofertas por $13,98 billones. El resultado implicó un rollover del 144,5%, al tiempo que el Tesoro obtuvo además u$s309 millones mediante la colocación del bono AO29, con una tasa interna de retorno efectiva anual de 8,33%.

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