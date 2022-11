El ministro Massa defendió su plan para cuidar las reservas

El ministro de Economía, Sergio Massa, ratificó la decisión del gobierno nacional de cuidar las reservas y destinarlas “al trabajo y la producción, no a la especulación”. Fue al hablar ante empresarios en la 28º Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA).

“El proceso de estabilización todavía no terminó, tenemos que seguir fortaleciendo la acumulación de reservas y avanzar en las medidas de orden fiscal para mostrar que el primer gesto de austeridad lo hacemos desde el Estado”, apuntó Massa ante un auditorio colmado por dirigentes fabriles.

En este marco de “cuidado de las divisas”, consignó que el gobierno tenía la responsabilidad de cambiar el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (Simi) por el Sistema de Importaciones de la República Argentina (Sira), para “tener un sistema con trazabilidad” y ante la existencia en la Justicia de un “festival de cautelares contra el sistema”.

“Hasta fin de año nos aparecían pendientes pedidos por u$s 39.000 millones en importaciones y todos saben que ese número no es el que necesita la producción para funcionar, tenía que ver con pedidos acumulados, medidas cautelares”, dijo Massa a los principales dirigente industriales del país.

Previamente, el secretario de UIA, Miguel Angel Rodríguez, dijo a Massa que “la realidad nos está mostrando un retraso en las aprobaciones que ya está afectando a la cadena productiva”. También dijo que, cuando son autorizadas tienen una fecha de pago que no es adecuada para el 99% de las empresas a los valores de mercado que se pueden conseguir. “Cuando nos damos vuelta para buscar financiación no encontramos a nadie atrás. Los proveedores nos dicen que el plazo de 180 días no existe”, agregó.

Massa respondió que con el nuevo sistema se separó la paja del trigo. En consonancia, el ministro recordó la decisión de bajar el plazo para las pymes desde los 180 a los 60 días y el cambio de régimen de anticipos hasta los u$s 50.000 dólares para cubrir fundamentalmente las necesidades de bienes de capital.

Asimismo, reveló que trabaja con el Banco Nación para habilitar “un mecanismo” para que “todos aquellos sectores y actores que tengan capacidad de crédito en la Argentina pero no tengan acceso a los mercados de crédito internacional” puedan acceder a financiamiento.

“Lo que hacemos es colateralizar garantías para darles financiamiento desde Estados Unidos y desde España a través de Banco Nación a los que necesitan importar desde el mercado europeo y desde Estados Unidos”, explicó Massa.

Adicionalmente, el titular de Economía adelantó la incorporación del director ejecutivo de la UIA, Diego Coatz, a una mesa de monitoreo para resolver situaciones críticas.

A lo largo de la jornada, el rol de Argentina en el convulsionado y cambiante contexto global fue el tema que sobrevoló todas las mesas de la 28º Conferencia Industrial.

En ese sentido, el presidente del evento, Isaías Drajer, postuló que “en el nuevo escenario global, Argentina puede y debe definir una estrategia de largo plazo para “poner en valor todos sus activos”.