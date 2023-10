Más de 17, 5 millones de personas ya accedieron a la devolución del IVA

“Compre sin IVA” establece un régimen de reintegros del 21% de las compras realizadas en comercios minoristas y mayoristas, con un tope de hasta $ 18.800, y alcanza a trabajadores que cobran salarios hasta $ 708.000, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), 2,3 millones de monotributistas que no perciben otro ingreso y 440.000 empleadas domésticas.

El beneficio aplica a las compras que se abonen con tarjetas de débito, débito en cuenta o transferencias inmediatas a través de códigos QR, asociadas a cuentas abiertas en entidades financieras. De igual manera, quedan alcanzadas las compras con “Tarjeta Alimentar” o tarjetas emitidas a beneficiarios del programa “Potenciar Trabajo”.

Se incluyó “a los dos millones de beneficiarios del programa de refuerzo para las personas que trabajan en la informalidad”, según anunció Massa el 12 de octubre último.

Según dijo, la medida apunta a que “de acá al 30 de diciembre, y si es ley definitivamente, puedan recibir también la devolución del IVA cuando realizan compras de alimentos, medicamentos, bebidas, carne, verdura, fruta, productos de higiene y productos de higiene del hogar”.

“Queremos que el esfuerzo que estás haciendo venga acompañado de un esfuerzo del Estado, para que entre todos superemos el golpe al bolsillo que representa la inflación, producto de la devaluación que el FMI (Fondo Monetario Internacional) le impuso a la Argentina”, enfatizó.

El programa fue reglamentado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la resolución general 5418/2023, y comenzó a regir el 18 de septiembre último, en principio hasta el 31 de diciembre, ya que podría extenderse al año siguiente.

En este sentido, se destaca que el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para que el programa “Compre sin IVA” se mantenga en 2024, pero por un monto de hasta $ 23.000 mensuales.

La reglamentación establece, entre otros, que serán beneficiarios quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas, en un monto mensual que no exceda la suma de seis haberes mínimos garantizados, los beneficiarios de AUH para protección social y las de embarazo para protección social. Se suman trabajadores que presten servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada o pública, siempre que el ingreso mensual no supere la suma equivalente a seis veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.