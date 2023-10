Los dólares paralelos desaceleraron tras medidas y controles oficiales

Después de sucesivas jornadas de subas de cotizaciones en el mercado bursátil, el dólar MEP cerró a $854, con una leve suba de 1,2%, mientras que el CCL retrocedió 1%, hasta los $944 por unidad. Aún así, el Banco Central tuvo que intervenir con ventas por u$s 130 millones, y lleva un saldo neto con números rojos cercanos a los u$s 600 millones en lo que va de octubre.

En las últimas ocho ruedas cambiarias, el dólar MEP acumula un alza de 21,9% y alcanzó un nuevo récord de cotización nominal, mientras que el CCL se aleja del máximo que registró ayer y morigera el aumento en lo que va del mes a 14,9%. Por su parte, el blue o informal mantuvo la cotización de apertura de jornada, a $ 1.010 por unidad, si bien acumula un incremento de 14,7% en lo que va de la semana, después de haber cerrado a $ 880 el viernes último.

Al mediodía se decomisaron u$s 800.000 en efectivo en dos operativos de fiscalización. El monto más alto se registró en un operativo en el barrio porteño de Belgrano, donde decomisaron u$s 700.000 a tres ciudadanos de origen chino, mientras que otros u$s 100.000 fueron incautados en pleno microcentro, en la peatonal Florida al 300.

Por otra parte, el Ministerio de Economía incorporó productos de economías regionales a los beneficios del Programa de Incremento Exportador (PIE), que les otorga una cotización diferencial del dólar para las operaciones de comercio exterior. También se formalizó el ingreso de la minería metalífera.

Y en estas horas, según trascendió, se estaría firmando con China el acuerdo para activar un nuevo tramo del swap con ese país, por u$s 5 mil millones, para reforzar las reservas.