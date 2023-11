Los dólares bursátiles y el blue volvieron a subir

Aún así, el Banco Central mantuvo su posición compradora y adquirió u$s 34 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), y sumó la octava jornada consecutiva con resultado positivo . De esta manera, en los primeros días de noviembre la entidad monetaria “acumula compras por u$s 134 millones”, precisó el operador de PR mercados de cambios, Gustavo Quintana.

“El Merval logró rebotar luego de tres jornadas consecutivas de números rojos en las cotizaciones y alcanza los 716 dólares. El índice de la bolsa local acumula una ganancia superior al 6% en el mes y más del 21% en dólares en lo que va del año. En pesos, la suba supera el 204% en el año”, precisó el ejecutivo de cuentas de Rava, Mauro Natalucci.

Las empresas que obtuvieron mejores resultados en el panel líder del Merval fueron Aluar (+15,7%), Ternium Siderar (+16,1%), BBVA (+7,2%), Central Puerto (+8,6%), Cresud (+7%) y Transener (+7,4%).

En Nueva York, las acciones de compañías argentinas terminaron la sesión con altibajos, entre las que se destacaron los negativos de Globant (-3,3%), Banco Supervielle (-2,6%), Mercado Libre (-1,9%), Despegar (-1,3%) Pampa Energía (-1,1%), mientras que los mejoras subas fueron para Edenor +3,3%, BBVA +1,3% y Telecom +0,8%.

“Las acciones argentinas comenzaron la rueda con importantes bajas tras conocerse el balance de YPF pero la volatilidad que presenta la plaza local hizo que los precios cambiaran su rumbo durante el resto de la jornada bursátil”, agregó Natalucci.

En esta línea, explicó que en esta jornada, YPF presentó resultados poco favorables, pero a pesar de ello, sus acciones subieron 3,4%.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en pesos mostraron en su mayoría avances con subas hasta 1,4%, mientras que los títulos en dólares cotizaron con resultados negativos de hasta 2,4%. Sin embargo, el bono AL30D finalizó la jornada con una pérdida del 1,5% cotizando en 26,10 dólares. También cerró en baja el GD30D y cotizó 30,10 dólares. En ese marco, el riesgo país cerró en 2.466 unidades.

El informe del Usda

Distinta fue la situación en el mercado granario. Los precios de los principales commodites cerraron con bajas en Chicago, luego que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Usda) aumentará la proyección de producción de maíz y soja e incrementará la estimación de stocks finales en trigo en para el país del Norte. Así, el contrato de noviembre de la oleaginosa retrocedió 1,57% hasta los u$s 487,86 la tonelada, a la vez que la posición enero cayó 1,62% y cerro en u$s 493,65 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en el aumento de la estimación de producción de soja en Estados Unidos por parte del USDA. La dependencia estadounidense proyectó una cosecha de soja de 112,39 millones de toneladas para la campaña en curso, frente a las 111,7 millones previstas por los operadores. Este guarismo respondió a una mejora en el rendimiento medio esperado de 33,36 a 33,56 quintales por hectárea (qq/ha). No obstante la baja en el poroto, sus subproductos cerraron con ganancias. Así, el aceite subió 1%, hasta los u$s 1.112,21 la tonelada, mientras que la harina mejoró 0,02% para ubicarse en u$s 495,92 la tonelada. El maíz, en tanto, perdió 1,68% y se posicionó en u$s 184,24 la tonelada, como consecuencia de la previsión de una cosecha récord estadounidense de 386,97 millones de toneladas, frente a la previsión de 383 millones de toneladas formulada por el mercado.

En cambio en Argentina el impacto del Programa de Incremento Exportador (PIE) o dólar agro permitió sostener el precio de los granos. La soja en Rosario subió $3.000 y cerró a $185.000 la tonelada en el mercado disponible, según la plataforma SIO-Granos. Para la descarga del maíz disponible, contractual y fijaciones, las ofertas se mantuvieron en $90.000 la tonelada, mientras que para los contratos pactados entre diciembre y enero se ubicaron en $95.000 la tonelada. El trigo disponible se negoció a $95.000, mientras que la entrega contractual se mantuvo en $ 100.000.