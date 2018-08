Las tasas de Lebac llegaron al 49 por ciento y el dólar cerró en baja

El dólar bajó ayer 16 centavos, a $28 para la venta en la city porteña, al cabo de una jornada en la que las tasas de Lebac (Letras del Banco Central) llegaron al 49 por ciento en el mercado secundario.

El nuevo torniquete monetario permitió volver la divisa al nivel de 28 pesos, luego de dos días en los que se registraron presiones alcistas. El nerviosismo del mercado se activó cuando el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció el racionamiento de los dólares prestados por el FMI que subasta diariamente en el mercado.

El dólar mayorista bajó ayer 16 centavos respecto del día anterior, al operar a $27,29. A lo largo de la semana, la divisa norteamericana acumuló un leve retroceso de tres centavos.

El volumen negociado en el segmento de contado fue superior al del jueves, aunque se mantuvo en un nivel limitado, por llegar a u$s 534.048.

Operadores evaluaron que, tal como sucedió el día anterior, la oferta de divisas quitó presión al tipo de cambio. Pero destacaron también que impactó en el precio del billete un nuevo incremento en la tasa de Lebac, que se ubicó en torno al 49 por ciento para el plazo más corto.

La tasa de Lebac en estos niveles "no parece aconsejable con una caída de la producción industrial del 8,1 por ciento. ¿Por qué no explican qué quieren hacer?, porque así no cierra", opinó el economista Carlos Rodríguez.

Por su parte, Federico Furiase, director de Eco Go, sostuvo al respecto: "La tasa en 48 por ciento compensa el riesgo país y las expectativas de devaluación a este nivel de spot. Bajarla implica arriesgar un escenario con más tipo de cambio y aceleración de la inflación (menor salario real) cuando todavía las expectativas no están estabilizadas".

En tanto, el Banco Central efectuó, por cuenta del Ministerio de Hacienda, la subasta diaria de venta en contado de dólares y, en línea con el esquema que comenzó a regir esta semana, el monto adjudicado fue de u$s 75 millones.

"El precio promedio de corte se ubicó en 27,3221, siendo el mínimo precio adjudicado de 27,3120", señaló la autoridad monetaria.

En el mercado de futuros del dólar del Rofex se operaron u$s 488 millones, con el 50 por ciento del volumen concentrado para el fin de agosto, quedando negociado sobre el final a $ 28,06 con una tasa del 36,78 por ciento. Los plazos más cortos bajaron en promedio 28 centavos.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), los especialistas indicaron que los pronósticos sobre el nivel de tipo de cambio nominal mayorista promedio mensual "se corrigieron a la baja para los períodos mensuales relevados respecto de la encuesta previa, con excepción del promedio esperado para diciembre de 2018".

El mercado se encontrará atento la semana próxima a la decisión del organismo que conduce Luis Caputo respecto del nivel de tasa de política monetaria, que ahora pasó a ser mensual.

En el marco de la estrategia para desactivar la corrida cambiaria, el Ministerio de Hacienda anunció ayer una nueva licitación de Letras del Tesoro en dólares, a un plazo de 182 días, con vencimiento el 8 de febrero de 2019 y tasa del 3,65 por ciento.