Larga la operación de YPF en la cuenca no convencial de Santa Cruz

La segunda quincena de agosto la petroleera comenzará con la perforación del primer pozo en la formación no convencional Palermo Aike. Puede transformase en la segunda cuenca en importancia luego de Vaca Muerta

La formación no convencional Palermo Aike, en Santa Cruz.

Entre el 15 y el 20 de agosto YPF iniciará la perforación del primer pozo en la formación no convencional Palermo Aike, en Santa Cruz. Se estima que está cu enca, puede transformarse en la segunda formación de importancia luego de Vaca Muerta.

Presidente de YPF: "Ni Macri ni Aranguren pueden explicar por qué no se hizo el gasoducto"

La exploración se da en el marco del memorando de entendimiento que YPF y la Compañía General de Combustibles (CGC) rubricaron a mediados de mayo para la perforación del primer pozo exploratorio de la formación Palermo Aike, en “Fracción II - El Cerrito”, perteneciente a la concesión no convencional de CGC en Santa Cruz

Por lo cual, los trabajos iniciados en el nuevo objetivo de los hidrocarburos no convencionales no sólo será el primero de este tipo realizado en Santa Cruz sino que será la primera vez que se perforará de forma no convencional sin socios extranjeros.

“Es la primera vez que YPF perforará no convencional sin un socio extranjero. Es decir, será con una empresa argentina como CGC, en una alianza que venimos construyendo hace un tiempo” , según señaló Pablo González, titular de YPF, en una jornada sobre energía organizada por el diario La Nación.

De acuerdo a lo publicado por el especialista en energía Cristian Navazo, el mes próximo las compañías perforaránn un pozo de rama horizontal en cercanías a Cañadón Deus, un área dentro de la concesión de El Cerrito. Tendrá 3.500 metros de profundidad vertical y 1.000 metros de rama horizontal. El proceso tardará entre 45 y 60 días y se espera que los primeros resultados de productividad se conozcan entre noviembre y diciembre de este año.