La semana: Rosario concentró anuncios y reconocimientos en el área científica

Fuertes anuncios de Filmus. Reconocimiento para Keclon. El SF 500 no afloja. Paritarias, cambios de CEO y una muestra con la historia metalúrgica

El FMI rompe su política histórica y presta a Ucrania u$s 15.600 millones

El fondo SF500 no para de crecer.

Si Rosario es sede de lanzamientos en materia de política de ciencia y tecnología es porque tiene un recorrido en el sector. Una de las ideas avanzadas que cristalizó en la provincia el SF500, el fondo que vincula a las start up con los aportantes de capital. Marina Baima, secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia, contó el jueves que, a menos de un año de lanzamiento, hay más de 17 start up. ¿Ya se ve algún retorno? “Cuando las start up pasan a una segunda ronda es cuando empezamos a ver las monetizaciones; haabíamos hecho un cálculo inicial, estimamos que va a poder incrementar un 4,5% lo que es el presupuesto total del área de ciencia y tecnología”, subrayó. El SF 500 se convirtió, además, en una plataforma de posicionamiento internacional muy importante. “Hoy estamos recibiendo cooperación internacional a partir de consolidar políticas innovadoras y concretas”, agregó Bayma, al tiempo que resaltó que hay empresas importantes que seguramente entrarán en otras rondas de inversión. Uno de los nichos que se detectó es el relacionado con la salud, donde la provincia despliega una estrategia importante. “Hoy tenemos un modelo, a través del SF 500, para la vinculación o transferencia con institutos como el Conicet y el Inta”, señaló la secretaria.