El sistema previsional se mete en la conversación entre Nación y provincias

El miércoles pasado, el ministro de Trabajo de la provincia, Roald Báscolo, y el secretario de seguridad social, Jorge Boasso, se reunieron con el titular de la Ansés, Osvaldo Giordano. El motivo principal del encuentro fue llevar el reclamo de la provincia por una deuda de más de $ 400 mil millones que, entiende, tiene el organismo previsional de la Nación con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. Se trata de recursos que la Nación tiene que transferir, a partir de distintos acuerdos y leyes, para paliar parte del déficit de los regímenes provinciales que no fueron transferidos al sistema nacional en la década del 90. La factura que pasaron los funcionarios santafesinos, parte de la cual está judicializada ya en la Corte Suprema por la administración anterior, corresponde a atrasos o falta de actualización entre 2020 y 2023. Del otro lado del mostrador, el ex ministro de Economía de Córdoba, los invitó a “conciliar números” antes de acordar una forma de pago. En el contexto de la política de ajuste que lleva adelante Javier Milei, la relación fiscal entre la Nación y las provincias se tensará, y el sistema previsional será un actor dentro de esa discusión. Giordano, impulsor de varias reformas del régimen previsional cordobés, es un veterano especialista y gestor en la materia. Y con los funcionarios santafesinos no sólo habló del reclamo por la deuda. “Se habló de la reingeniería del sistema previsional argentino y de las provincias”, señaló Boasso al término de la reunión. Y casi en simultáneo, durante una entrevista con el diario El Litoral de Santa Fe, realizó un análisis de la situación de la Caja de Jubilaciones, que se parece mucho a la base de una propuesta de reforma. Si bien el funcionario se cuidó de aclarar que eran opiniones académicas y que la decisión de avanzar en alguna propuesta es del gobernador Maximiliano Pullaro, se mostró interesado en instalar el debate sobre algunos puntos que, entiende, deben ser reformados. Por caso, aumento y unificación gradual de la edad jubilatorio a 67 años, elevar los aportes pero “desagregados conforme a ingresos” y reemplazar el tope jubilatorio actual por una nueva unidad de medida. La Caja cerrará el año con un déficit de $ 130 mil millones, que en parte es consecuencia de una complejidad y heterogeneidad entre la decena de subsectores que la integran, señaló el secretario de Seguridad Social. Y consideró: “La reingeniería no es ni ir hacia una AFJP ni a una transferencia a la Nación o al sistema privado; queremos la Caja en la provincia, pero así no puede seguir”.