La recuperación del agro promete divisas y actividad para 2024

La cosecha de granos del ciclo 2023/24 llegaría a 137 millones de toneladas y aportaría divisas por u$s 35.800 millones. Esto significa un 65% más de volumen y u$s 10 mil millones más que la temporada anterior, que fue golpeada por la histórica sequía. Así lo estimó la Bolsa de Comercio de Rosario, en un informe en el que se dseñala que esta producción, de confirmarse, sería la segunda mayor de la historia.

De esta manera, la producción total de granos podría alcanzar 137 millones de toneladas. De confirmarse esta cifra sólo quedaría por detrás de los 140 millones de toneladas del ciclo 2018/19.

En base a estos números, se proyectan exportaciones por casi 100 millones de toneladas, un 65% más que en la campaña pasada. Se proyectan envíos al exterior de cereales y oleaginosos por un total de 63 millones de toneladas, con el maíz posicionándose como el principal grano de exportación (40 millones). También se embarcarían 9,5 millones de toneladas de trigo, y casi 30 millones de subproductos oleaginosos y 6,7 millones de toneladas de aceites.

De esta manera, el aporte del sector en términos de divisas por exportaciones ascendería a u$s 35.800 millones, más de u$s 10.000 millones más que el total aportado en la campaña actual. El complejo sojero aportaría u$s 20.000 millones, el maíz u$s 8.300 millones y trigo u$s 2.400 millones.

La exportación de granos y subproductos del agro representaría cerca del 45% del total de los u$s 75.000 millones proyectados a exportar en total desde el país para el próximo año 2024.

Pero la recuperación también impacta en la actividad económica nacional. El Valor Agregado Bruto de la producción de granos se triplicará respecto del ciclo 2022/23, alcanzando u$s 15.000 millones.

Transporte

Un efecto de la recuperación de la cosecha se verá, por ejemplo, en el transporte de cargas. La próxima campaña espera 1,3 millón de viajes en camión y 110.000 vagones de tren más que este año comercial para la logística de granos. El volumen transportado crecería más de un 70%, según informe de los economistas Guido D’Angelo, Pablo Ybañez y Alfredo Sesé, también de la Bolsa de Comercio.

Del total de los embarques esperados en el año 2024, el 16% se espera que llegue a los puertos por ferrocarril, 0,6% por barcazas y el 83,4% por camión. En este último caso, la expectativa se ubica en transportar más de 82 millones de toneladas en la próxima campaña. Esto representa alrededor de 2.900.000 camiones circulando por las rutas a lo largo y ancho del país. De esta manera, se proyecta un crecimiento del 75% del transporte por camión, lo que equivale a casi 1.300.000 viajes más que la campaña pasada.

En el caso del ferrocarril, apuntan los economistas, se aspira a movilizar alrededor de 15 millones de toneladas entre granos, subproductos y aceites. Esto equivale a más de 330.000 vagones, sumando los arribados tanto a los puertos del Gran Rosario como a Bahía Blanca y Quequén. Con una suba de más del 50% en el transporte ferroviario, la venidera 2023/24 aspira a llenar 110.000 vagones más que la cosecha anterior.

Presente y futuro

La sequía fue la principal responsable de que la economía argentina muestre una contracción en 2023. Varias consultoras privadas estiman que el año cerrará con una caída del 2% del Producto Bruto Interno Bruto (PBI). Si se excluye al sector agropecuario, la actividad terminaría creciendo casi 1%, según un análisis de la Fundación Mediterránea. Esto se debe al crecimiento de otros sectores, como la minería y el sector hidrocarburífero, fundamentalmente por el impulso de Vaca Muerta y la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

De cara al 2024, los pronósticos no son alentadores en términos de actividad, a pesar de la recuperación del agro. El RM del BCRA estimó una caída de 2,4%.