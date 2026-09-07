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Cartelera económica: jornada sobre memorias de la clase obrera

Organizado por Núcleo de Estudios del Trabajo y la Conflictividad Social se realizará este lunes en la Facultad de Humanidades un panel sobre el movimiento obrero en la dictadura y un debate sobre la reforma laboral. El martes, en la ciudad de Santa Fe, Casfog organiza el Día Pyme. El viernes, Fisfe celebra su tradicional almuerzo por el Día de la Industria.

7 de septiembre 2026 · 06:15hs
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Protesta obrera. Una jornada en la Facultad de Humanidades busca recuperar la memoria de las luchas del movimiento obrero.

Protesta obrera. Una jornada en la Facultad de Humanidades busca recuperar la memoria de las luchas del movimiento obrero.

El Núcleo de Estudios del Trabajo y la Conflictividad Social (NET) organiza para este lunes 7 de septiembre la jornada “Golpe a golpe: de la dictadura de 1976 a la reforma laboral de Milei”. Desde las 13 hs en el salóin de actos de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR se realizarán tres paneles para hablar sobre cómo la clase trabajadora combatió antes y después del golpe. De 13 a 14.30 se llevará a cabo la charla “Memorias de represión y luchas de la clase trabajadora”, con la participación de Pablo Pozzi (historiador oral y del movimiento obrero), Ivonne Barragán (Conicet, UNMP) y Laura Pasquali (Ishir, Conicet-UNR/ NET/ Aahmeg)- De 14.30 a 17.30 se realizará el taller – conversatorio sobre experiencias de trabajadores en dictadura de los sectores metalúrgico, bancario, telefónico, lucifuercista, frigorífico, docente provincial y universitario, prensa e industrias del Cordón Zona Norte del Gran Rosario. Y de 18 a 19.30 se llevará adelante el panel sobre “La reforma laboral actual: un nuevo golpe a la clase trabajadora argentina”. Participan: Matías Cremonte (presidente Alal) y Verónica Carpani (abogada/ Asimeg). Formulario de inscripción: https://forms.gle/iqX4qqGpBtsjNmB36

Financiamiento pyme

La ciudad de Santa Fe será sede el próximo martes 8 de septiembre del Día Pyme Casfog, una jornada que reunirá a funcionarios, bancos, Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), fondos de garantía y referentes del mercado de capitales. El objetivo es acercar a las pequeñas y medianas empresas de la región herramientas concretas para acceder al financiamiento. El encuentro se realizará de 8.30 a 11.30 en la Bolsa de Comercio de Santa Fe. La actividad es organizada por la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (Casfog) y la Bolsa de Comercio de Santa Fe, y contará con Ricsa Alyc como patrocinador. La propuesta apunta a generar un espacio en el que empresarios y representantes de pymes puedan conocer alternativas de crédito, avales y financiamiento y, al mismo tiempo, vincularse directamente con las instituciones que ofrecen esas herramientas. Entre los participantes estarán el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares; el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualon; el presidente del Mercado Argentino de Valores (MAV), Alberto Curado; el presidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, Juan Pablo Durando; y el presidente de la Casfog, Pablo Pereyra; además de autoridades de Bice, el Banco de Santa Fe y representantes del ecosistema de garantías. La jornada combinará presentaciones sobre las alternativas disponibles para las empresas con espacios de intercambio entre el sector público, el sistema financiero y el entramado productivo. Inscripción: completar el formulario https://forms.gle/WENtznjTs9xKmbkEA y avisar por esta vía

Día de la Industria en Santa Fe

La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) anunció una nueva edición del tradicional almuerzo del Día de la Industria, el principal encuentro institucional del sector productivo provincial, que este año se desarrollará bajo el lema "Con industria hay futuro". El evento es organizado de manera conjunta por Fisfe, el Centro de Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (Cicae) y la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Afines de Esperanza (Cime). Tendrá lugar el próximo viernes 11 de septiembre en el SUM de Cicae, ubicado en Amado Aufranc 998, en la ciudad de Esperanza. El almuerzo del Día de la Industria reúne cada año a empresarios, industriales, autoridades nacionales, provinciales y municipales, representantes de entidades empresarias, cámaras sectoriales, instituciones y referentes del ámbito productivo para compartir una jornada de encuentro, intercambio y reflexión sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria. La edición 2026 buscará volver a poner en valor el papel estratégico de la industria como motor del desarrollo económico, la generación de empleo de calidad, la innovación y el agregado de valor, promoviendo una visión compartida sobre el futuro productivo de Santa Fe y del país. Adquisición de tarjetas ingresando a cicaeventos.cloud.

El Gran Rosario obrero

El jueves 17 de septiembre a las 18.30 en el salón de actos de la Facultad de Humanidades (Entre Ríos 758) se presentará el libro “El Gran Rosario obrero. La conflictividad laboral en tiempos convulsivos (1960-1976)”, coordinado por Silvia Simonassi y Andrés Carminati , (ISHIR-CONICET/UNR). El libro aborda en siete capítulos las diversas modalidades que adquirió la conflictividad obrera en el Gran Rosario entre 1960 y 1976. Es un libro de historia social que analiza las luchas, disputas y tensiones que atravesaron trabajadores y trabajadoras de ramas industriales y de actividades de servicios. Laura Badaloni estudia la Gran Huelga ferroviaria de 1961 en Rosario y Pérez; Verónica Vogelmann aborda la dinámica gremial de los trabajadores del frigorífico Swift durante los primeros años sesenta; Silvia Simonassi se ocupa de la carestía de vida y la conflictividad a mediados de la década de 1960; Laura Scoppetta y Pablo Torres analizan la conflictividad laboral y la represión durante el GAN en Rosario (1971-1973); Jaime Guiamet investiga la conflictividad sindical de los empleados de comercio en la ciudad de Rosario; Mariana Ponisio se ocupa de las disputas entre actores gremiales y el Estado municipal entre 1973 y 1976; finalmente, Andrés Carminati estudia las huelgas y movilizaciones contra el Rodrigazo en el Gran Rosario durante junio y julio de 1975. El libro recoge los principales debates de la historiografía sobre la clase trabajadora y recurre a fondos documentales y fuentes diversas.

Experiencia Endeavor

El ecosistema emprendedor de la región volverá a reunirse en Rosario con una nueva edición de Experiencia Endeavor, el evento que convoca a emprendedores, startups, inversores, empresarios y referentes de la innovación para compartir historias, generar vínculos y conocer las principales tendencias que están transformando los negocios. La jornada se realizará el 17 de septiembre en el Salón Metropolitano (Junín 501) y reunirá a algunos de los fundadores y líderes empresariales más destacados de Argentina, quienes compartirán sus experiencias sobre los desafíos de crear, escalar e innovar en un contexto de constante transformación. Más información e inscripción en https://www.endeavor.org.ar/eventos/experiencia-endeavor-rosario-4/

Videojuegos en Rosario

La Asociación Rosario Game Devs (RGD) anunció la realización de la quinta edición de Videojuegos en Rosario, el encuentro anual que reúne a desarrolladores, artistas, estudiantes, instituciones y público general en torno al desarrollo y la cultura de los videojuegos de la ciudad y la región. El evento se realizará el 19 y 20 de septiembre en Tecnoteca, con entrada gratuita. Con cuatro ediciones realizadas, el evento se consolidó como el espacio de referencia del sector en la ciudad. En su última edición convocó a más de 800 asistentes, presentó 35 juegos desarrollados en Rosario y la región, y contó con 11 disertantes de la industria nacional. Durante los dos días, el público podrá recorrer los stands de juegos independientes, jugar los proyectos en desarrollo y conversar directamente con los equipos que los crearon. La convocatoria de juegos ya está abierta y cierra el 4 de septiembre. En paralelo, la sala de charlas ofrecerá una grilla de 11 presentaciones de 20 minutos a cargo de profesionales del sector, con temas que van del diseño y la programación al arte, la narrativa y la industria. Pueden postularse equipos con al menos un integrante radicado en Rosario, con proyectos en cualquier estado de desarrollo: desde demos tempranas hasta juegos ya lanzados. Más información al e-mail: [email protected].

Jornadas de Economía Crítica en Rosario

Del 1º al 31 de octubre se realizarán en la Facultad de ciencias Econóicos de la Universidad Nacional de Rosario las XIX Jornadas de Economía Crítica (JEC) y VIII Jornadas de Economía Feminista (JEF), organizadas por la Sociedad de Economía Crítica (SEC). Las jornadas constituyen un espacio para el debate franco, plural e interdisciplinario de propuestas y ponencias de docentes, graduados, investigadores, activistas y estudiantes para contribuir a la apertura de nuevos horizontes y caminos para la economía política y su crítica. Los ejes temáticos son macroeconomía y política económica; deuda, finanzas públicas y sistema financiero; enseñanza de la economía; pobreza y distribución del ingreso y economía popular, social y solidaria. Toda la información en la web.

Faro: la tecnología en el campo

El Foro Agroindustrial Argentino (FARO) realizará su tercera edición el próximo 7 de octubre en el Centro de Convenciones Puerto Norte, de Rosario. Bajo el lema "Campo G-Zero", el encuentro convocará a especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre los desafíos que enfrenta el agro en un escenario global atravesado por la geopolítica, la innovación y los cambios en los mercados. Entre los primeros expositores confirmados se encuentran el politólogo Andrés Malamud, de la Universidad de Lisboa, quien abordará el impacto de la geopolítica en el nuevo orden mundial; Roberto Vassolo, del IAE Business School, que analizará las estrategias empresariales para un contexto de creciente incertidumbre; y Juan Pablo Cosentino, con una exposición centrada en tecnología e innovación.

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