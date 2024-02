La planta de General Motors en Alvear paraliza su producción hasta marzo

"No estamos tranquilos. Hay mucha incertidumbre", subrayó el secretario general de Smata Rosario, Marcelo Barros. Recordó que el Chevrolet Cruze dejó de fabricarse en diciembre

El mercado automotor no es ajeno a los vaivenes de la economía y desde el gremio encendieron todas las alarmas ante la situación de incertidumbre que se vive en torno a la planta de General Motors de Alvear. El secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Automotor (Smata) de Rosario, Marcelo Barros, confirmó que la fábrica ubicada en el Gran Rosario tiene suspendido a su personal “hasta el 4 de marzo” y mediante un acuerdo alcanzado con las terminales automotrices los trabajadores “cobran el 76 ó 78 por ciento” de los sueldos.

Según Barros, "el trabajador no pierde poder adquisitivo, pero igualmente esta es una situación de alarma. Por más que el trabajador se quede en la casa, la empresa tampoco aclara bien qué está pasando. No hay que olvidar que el Chevrolet Cruze no se fabrica más desde diciembre y en la fábrica hubo 130 retiros voluntarios”.