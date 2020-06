"La pandemia no puede ser un plan económico para el país"

Salvador Di Stéfano: ¿Cómo fue la idea del Comité de Crisis en este momento tan particular de la economía argentina?

Pablo Paladini: El Comité de Crisis nació hace muchos años, en el 2007. Por el tamaño de la compañía y por recomendaciones de especialistas decidimos formarlo y trabajar desde ciertas premisas con distintos funcionarios, según los momentos que íbamos viviendo. Hoy el comité está plenamente activo trabajando sobre el Covid-19, con todas las prevenciones que pudimos ir tomando a nivel laboral y sanitario.

SD: ¿En qué cambió el Covid-19 comercialmente a Paladini?

PP: Siempre digo que el empresario argentino mira el reloj y no el calendario, y al hacer esto está más preparado para las de impacto inmediato. Quizás no estamos listos para mirar el mediano y largo plazo. Lo que cambió mucho fueron los sistemas comerciales y tuvimos que adaptar la logística. Nuestros vendedores no pueden cubrir algunas zonas geográficas y trabajan a través de videos o llamadas telefónicas. En algunos casos tenemos que trabajar sobre los retenes de seguridad o de vallado que establecen los municipios y eso me recuerda a la época del Lejano Oeste, porque cada municipio tiene un comisario distinto y aplica las normas que él cree convenientes. Eso hace que un camión pueda entrar y un vendedor no pueda ir a cobrar, entonces el vendedor tiene que organizarse para poder cobrar en el retén donde no lo dejan pasar, y esperar también la buena voluntad del cliente de ir a pagar para seguir abasteciendo de productos. Esto nos generó dificultades y sobrecostos a nivel logístico, porque hay camiones que tienen que hacer esperas en algunos lugares o tomar rutas alternativas, pero en la dinámica nos vamos adaptando a todo eso.

SD: ¿Notaron algún cambio en el patrón de consumo desde que comenzó el Covid-19 hasta aquí?

PP: Lo que notamos fue que al principio se vaciaron las góndolas, y luego eso viró hacia un cambio mucho más racional en los consumidores. Comenzaron a buscar la conveniencia en el precio, y disminuyó el volumen de compra. Se vieron picos y bajas de producción, ambas cosas.

SD: Ustedes son un ejemplo de empresa de agregado de valor ¿Dónde empieza y dónde termina la cadena Paladini?

PP: Comienza en el abastecimiento del cerdo propio, que en nuestra producción representa un porcentaje alto. Desde el grano empieza la cadena de valor y termina en el consumidor final, en algunos pequeños locales que tenemos de venta al público. Pero el valor agregado está en la cría del cerdo, que representa una diferencia muy grande de beneficios en relación a otros competidores. Pensá que nuestro mercado y la gran mayoría de los competidores son marginales, por lo que la única forma de poder competir era integrándonos.

SD: ¿Qué cantidad de empleados tienen en y que pasó con ellos durante el Covid-19?

PP: Tenemos 2.465 empleados propios en forma directa, y más de 4 mil en forma indirecta. Hubo cambios, se establecieron reglas de edad máxima para trabajar. Muchos operarios debieron hacer home office, pero otros tuvieron que continuar yendo a la planta por el tipo de tarea que desempeñaban, y también el personal de riesgo. Yo particularmente no hice home office porque formo parte del comité y por mi edad no tengo restricciones, pero a quienes están haciéndolo les cuesta muchísimo dentro de un encierro obligado seguir el ritmo de la empresa. Por eso trabajamos también en el servicio médico, para que estas personas tengan asistencia psicológica y puedan integrarse a la compañía desde el home office.

SD: ¿Creés que la pandemia generó un salto tecnológico y de productividad en las empresas?

PP: El salto tecnológico es el de las comunicaciones, el de la digitalización. Por ejemplo esta entrevista la hacemos por videollamada. El cambio se ve en cuestiones como E-commerce, que ya existía pero creció. Lamentablemente incluso las guerras han cambiado la tecnología y salud de las personas.

SD: Muchos dicen que julio, agosto y septiembre van a ser meses de caída. ¿Qué análisis económico hacen ustedes?

PP: Vemos que los próximos meses serán complicados, fundamentalmente por la inflación que trae consigo mayores índices de pobreza.

SD: ¿Está dentro del plan de inversiones de Paladini crecer en el sector? Años atrás ya ha comprado algunas compañías ¿esto puede extenderse en el futuro?

PP: La crisis abre oportunidades y en este caso se pueden abrir negocios. Hay que mirar mucho el mercado interno pero fundamentalmente hay que pensar mucho en la pata exportadora. Me parece que ese es el camino si queremos seguir creciendo como compañía. Sin embargo hoy no solamente nos perjudica el tipo de cambio, sino que también necesitamos políticas claras de mediano y largo plazo

SD: Se escucha hablar mucho de la fiebre porcina africana y la falta de cerdos en China ¿Cómo fue el proceso de Paladini con la exportación?

PP: China es difícil. El consumidor chino no usa cuchillo y tenedor. Entonces su consumo es de carne desmenuzada, no le da un valor agregado como lo podemos hacer acá a un corte de cerdo o vacuno. Hoy el productor de cerdo argentino tiene una gran oportunidad pero están faltando lugares para faena y cadena de frío. China es un gran mercado pero hay que saber moverse bien. A ellos les gusta trazar relaciones a largo plazo, y si nosotros entramos y salimos del mercado dejamos de ser confiables. Hay momentos en lo que se puede ganar dinero, y otros en los que se perderá, pero esto es necesario para mantener al cliente. Y eso es lo que hay que hacer entender a los gobiernos, porque uno exporte no quiere decir que reciba dólares.

SD: ¿Tienen un buen acompañamiento del gobierno en esta aventura de vender al exterior?

PP: El acompañamiento del gobierno es solo para el pago de impuestos pero no existen políticas claras que nos acompañen. Como te decía antes: subieron el índice de retención, después lo bajaron, después lo volvieron a modificar. Esto genera que planificar en materia de exportación para que los clientes se mantengan en el tiempo una vez que se gana la confianza de ellos, sea algo dificultoso. Son momentos complicados para el empresariado que hace una inversión, y las reglas van cambiando continuamente.

SD: ¿Cuántos impuestos paga Paladini teniendo presencia en todo el territorio argentino?

PP: Entre IVA, retenciones, agentes de información y todo lo que trabajamos, debemos tener más de 300 vencimientos mensuales.

SD: ¿Mensuales? Esto afecta la rentabilidad de la compañía y cualquier plan de inversión.

PP: No solo afecta la rentabilidad sino que no te deja ser previsible porque hay modificaciones permanentes. Los impuestos en Alemania hace cuarenta años que son los mismos, en Estados Unidos pasa algo similar y en el resto de los países de Latinoamérica también. Acá hay resoluciones, cambios de percepciones, aumento y baja de alícuotas. Y todo afecta la rentabilidad y las ganas de seguir invirtiendo.

SD: ¿Cuál es la relación de Paladini con el endeudamiento?

PP: Hemos pasado por muchas etapas. Momentos de endeudamiento cero donde todo era capital propio y épocas de créditos favorables. En los que nunca entramos fueron los Créditos Bicentenario por decisión de la compañía, pero creo que el financiamiento es una pieza clave para el crecimiento de una empresa. No puede ser que todas las inversiones sean genuinas.

SD: Tu padre siempre marcaba la informalidad del mercado. ¿Cómo la ves hoy?

PP: La informalidad sigue estando presente y se acentúa. Tenemos competidores que están en un 30 o 50% de informalidad. Y esto lleva muchas veces a que, al ir a un canal formal, no se compita en las mismas condiciones porque ellos tienen ingresos no declarados, y cuando van a la gran cadena que es un mercado formal y transparente, llevan condiciones de precios o plazos para pagos que nosotros no podemos sostener.

SD: ¿Qué se proponen en cuanto a rentabilidad económica en los dos años posteriores al coronavirus? ¿Y cómo ves la salida de la pandemia?

PP: Creo que hay que mejorar los ratios. Paladini no trasladó el incremento de sus costos a precios porque vemos un mercado recesivo e inflacionario. Esto nos provocó una caída de la rentabilidad importante. Pese a que seguimos siendo una empresa rentable, nos debería ir mucho mejor teniendo en cuenta el tipo de país y las condiciones en las que trabajamos. Respecto a la salida de la pandemia creo que algunos ya le tomaron el gusto. Creo que hace falta mayor nivel de discusión y debate entre los sectores público y privado para salir de esto inteligentemente. La pandemia no puede ser un plan económico ni manejar el país. Entiendo que hay que ver los ejemplos de países como Uruguay y Paraguay que han hecho un buen trabajo. No así Brasil que le dio muy poca relevancia a la pandemia. Se puede salir de otra forma, no podemos vivir así eternamente.

SD: Si vos hoy representaras a un conjunto de empresarios y aparecieran Alberto Fernández y Omar Perotti, ¿qué les pedirías?

PP: Creo que hay que exigirles políticas claras en todo sentido enfocadas en qué queremos como país y como región. Si queremos ser la pampa húmeda que fuimos en su momento años atrás u otra cosa. Para abastecer al mundo hay que trabajar de manera ordenada a nivel económico, de inversiones y educación. No podemos decir que hoy vamos a competir con empresas como Apple o Samsung con las condiciones que tenemos, pero sí podemos competir con cualquier empresa a nivel mundial desde la producción alimentaria.