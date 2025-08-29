La Capital | Economía | inflación

La inflación en alimentos trepó 3% en agosto

La consultora LCG precisó que las mayores alzas se registraron durante las primera semanas de agosto. Se vienen aumentos en los combustibles

29 de agosto 2025 · 18:23hs
Inflación. Las frutas se incrementaron 6%.

Inflación. Las frutas se incrementaron 6%.

La inflación en alimentos trepó 3% en agosto, pese a que en la última semana se produjo una deflación de 0,1%, según datos de la consultora LCG. El impulso que tuvieron los precios en la primera mitad del período explica el resultado “punta a punta”.

Ese aumento se dio como reflejo de la suba del dólar que se produjo en el final de julio y los primeros días de agosto, consigna la proyección de la consultora en base al relevamiento de 8.000 productos que realiza de forma semanal. Si se toma el promedio de las últimas cuatro semanas, la suba del precio de los alimentos se reduce a 2,4%.

Las mayores alzas se registraron en frutas (6%), bebidas e infusiones (4,6%), verduras (3%), panificados (2,5%) y carnes 2,5%, explicó el informe que cuenta con la dirección del economista Javier Okseniuk.

Los alimentos subieron hasta 3% en agosto, pese a la desaceleración en la última semana. De esta forma, se verifica que hubo un traslado parcial a precios de la suba del dólar a la zona de $1.370.

En tanto, para EcoGo la inflación en alimentos consumidos dentro del hogar ascendería a 2,3% en agosto. Incorporando los aumentos registrados en alimentos consumidos fuera del hogar (3,2%), el indicador se ubica en 2,5%.

El consenso entre las principales consultoras es que la inflación de agosto se ubicaría por encima de 2%, levemente por encima de julio. Así se frenaría la tendencia bajista y con perspectivas menos favorables para septiembre luego de los aumentos anunciados especialmente en los combustibles.

Actualización de los combustibles

La escalada de los precios ya tiene su primer capítulo para septiembre. El gobierno nacional dispuso a partir del 1º de septiembre la actualización por inflación del impuesto a los combustibles líquidos y estableció un cronograma para recuperar los ajustes pendientes. Lo hizo a través del decreto 617/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Este decreto deroga el decreto 466 del 27 de mayo de 2024 y sus modificatorios, los cuales habían postergado sucesivamente la aplicación de estos incrementos fiscales.

Los montos fijos de estos impuestos se actualizan trimestralmente en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec.

Para la primera fase -del 1° al 30 de septiembre de 2025- se estableció que para nafta sin plomo, nafta de más de 92 RON y nafta virgen el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos se incrementará en $10,523 por unidad de medida, y el impuesto al dióxido de carbono en $0,645.

En tanto, en gasoil el impuesto sobre los Combustibles Líquidos se incrementará en $8,577, con un monto diferencial de $4,644 para ciertas áreas, y el impuesto al dióxido de carbono en $0,978.

En la segunda fase -a partir del 1° de octubre- se aplicará el incremento total acumulado en los montos de impuestos. Este incremento resultará de la adición de los remanentes de la actualización del año calendario 2024 y de las correspondientes al primer y segundo trimestre calendario del año 2025.

El precio del gas

Una buena para los bolsillos, aunque resta ver el impacto real en las facturas. El gobierno nacional dispuso una reducción de 5,49% en el precio del gas que ingresa al sistema de distribución para los consumos a realizarse desde el 1º de septiembre, lo cual se verá reflejado en las facturas que se pagarán desde octubre. La medida se formalizó mediante la Resolución 357/2025 que publicó este viernes la Secretaría de Energía en el Boletín Oficial.

La reducción se aplica en el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y luego será Enargas quien disponga los nuevos cuadros tarifarios hacia los consumidores.

“Dicha instrucción se enmarca en el objetivo de continuar con la actualización de precios y tarifas del sector energético, buscando mantener estos valores reales lo más constantes posible en un contexto de desaceleración inflacionaria”, señaló el gobierno en los considerandos.

Noticias relacionadas
Inflación. Los productos importados encabezaron la suba de precios mayoristas durante el mes de julio.

La inflación mayorista fue del 2,8% y le pone presión al IPC de agosto

Los jubilados tendrán beneficios en supermercados seleccionados

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

En las puertas de la fábrica Vassalli los trabajadores se encontraron con este cartel.

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación

las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 %

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 %

Ver comentarios

Las más leídas

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Lo último

En vivo: Newells se quedó luego del gol y ahora empata 1 a 1 con Barracas Central

En vivo: Newell's se quedó luego del gol y ahora empata 1 a 1 con Barracas Central

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Detuvieron a un viejo integrante de las bandas de Alvarado por incumplir su prisión domiciliaria

Detuvieron a un viejo integrante de las bandas de Alvarado por incumplir su prisión domiciliaria

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede "frenar" al parásito del Chagas

Importante revelación en el Día Nacional por una Argentina sin Chagas. En qué consiste el descubrimiento de los profesionales del IBR

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede frenar al parásito del Chagas

Por Florencia O’Keeffe

En vivo: Newells se quedó luego del gol y ahora empata 1 a 1 con Barracas Central
Ovación

En vivo: Newell's se quedó luego del gol y ahora empata 1 a 1 con Barracas Central

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación
Economía

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención
Economía

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad
Policiales

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario
La Ciudad

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

Ovación
Rugby: Plaza Jewell buscará la consolidación con una victoria ante Curupaytí
Ovación

Rugby: Plaza Jewell buscará la consolidación con una victoria ante Curupaytí

Rugby: Plaza Jewell buscará la consolidación con una victoria ante Curupaytí

Rugby: Plaza Jewell buscará la consolidación con una victoria ante Curupaytí

Torneo del Interior: Duendes recibe a GER y Jockey a Estudiantes: el que gana sigue y el que pierde paga

Torneo del Interior: Duendes recibe a GER y Jockey a Estudiantes: el que gana sigue y el que pierde paga

Newells: Pipa Benedetto debuta de titular y un par de sorpresas para recibir a Barracas Central

Newell's: Pipa Benedetto debuta de titular y un par de sorpresas para recibir a Barracas Central

Policiales
Detuvieron a un viejo integrante de las bandas de Alvarado por incumplir su prisión domiciliaria
Policiales

Detuvieron a un viejo integrante de las bandas de Alvarado por incumplir su prisión domiciliaria

Tres detenidos en zona sudoeste por un millonario robo en Pujato

Tres detenidos en zona sudoeste por un millonario robo en Pujato

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

La Ciudad
Amplían la convocatoria del concurso para tres cargos de médicos forenses
La Ciudad

Amplían la convocatoria del concurso para tres cargos de médicos forenses

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede frenar al parásito del Chagas

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede "frenar" al parásito del Chagas

Vacunas contra el dengue: ¿cuánto cuestan y cuándo aplicarlas?

Vacunas contra el dengue: ¿cuánto cuestan y cuándo aplicarlas?

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace absolutamente nada para mejorarlo

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace "absolutamente nada" para mejorarlo

Demoraron a un conductor alcoholizado tras un choque con dos personas lesionadas
La Ciudad

Demoraron a un conductor alcoholizado tras un choque con dos personas lesionadas

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario
Policiales

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Definen un cambio en la ley de feriados: ¿qué pasa el 12 de octubre?
Información General

Definen un cambio en la ley de feriados: ¿qué pasa el 12 de octubre?

Acindar paraliza su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones
La Región

Acindar paraliza su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez
Policiales

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de banda narco
Policiales

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de banda narco

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

Por Claudio Berón

Policiales

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

Reforma constitucional: la Caja de Jubilaciones será intransferible
Política

Reforma constitucional: la Caja de Jubilaciones será intransferible

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani Gordo Noguera
Policiales

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani "Gordo" Noguera

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 %
Economía

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 %

Karina Milei cerró la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes
Política

Karina Milei cerró la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes

Después de los audios, Diego Spagnuolo tiene miedo de vida
Política

Después de los audios, Diego Spagnuolo "tiene miedo de vida"

Incidentes en Independiente: denuncian amenazas a argentinos que van a Chile
Información General

Incidentes en Independiente: denuncian amenazas a argentinos que van a Chile

Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025
Información General

Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025

Carrió contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas: Es la cajera
Política

Carrió contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas: "Es la cajera"

El Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar por falta de mantenimiento
Información General

El Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar por falta de mantenimiento