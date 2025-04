La guerra comercial de Trump: EEUU dejaría de importar carne Argentina

"No más carne Argentina, no más lácteos de Canadá, sino Estados Unidos primero", lanzó la secretaria de Agricultura de Donald Trump

“La gente eligió a este presidente disruptivo, incluso los Estados pendulares lo votaron, para que ponga a Estados Unidos primero, no a India, no a China, no más carne de la Argentina, no más lácteos de Canadá, sino Estados Unidos primero”, expresó respecto de las importaciones.