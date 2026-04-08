La CGT prepara una marcha en la previa al Día del Trabajador

El Consejo Directivo de la CGT se reunirá este jueves en su sede de la calle Azopardo en Buenos Aires para analizar los pasos a seguir en torno a la judicialización de la reforma laboral

Los más de 50 sindicalistas que integran ese órgano liderado por Jorge Sola, Cristián Jerónimo y Oscar Argüello, iniciarán este jueves un encuentro a las 14.30.

El Consejo Directivo de la CGT se reunirá este jueves en su sede de la calle Azopardo para analizar los pasos a seguir en torno a la judicialización de la reforma laboral y definirán la actividad que realizarán por el Día del Trabajador, podría ser una gran marcha el 30 de abril.

Los más de 50 sindicalistas que integran ese órgano liderado por Jorge Sola, Cristián Jerónimo y Oscar Argüello, iniciarán el encuentro a las 14.30, confirmaron fuentes de la organización. El temario incluye el informe sobre las gestiones judiciales contra la ley de modernización laboral, la organización de las actividades por el 1° de Mayo, la situación de las obras sociales sindicales y cuestiones administrativas.

Según trascendió, la conducción cegetista prepara una movilización a Plaza de Mayo el 30 de abril, un día antes del Día del Trabajador.

Además, la central obrera abordará cómo continuar la estrategia judicial sobre la Ley de reforma laboral, en la que la CGT viene de obtener un primer respaldo en los tribunales, con el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 que suspendió provisoriamente unos 80 artículos de la iniciativa.

En este marco, el gobierno prepara la apelación, mientras que desde la central obrera ya planean con sus asesores legales los pasos a seguir.

En la previa a la reunión, Jorge Sola destacó que “hoy 83 artículos de derechos colectivos e individuales están frenados por decisión del juez hasta que se decida si pasan el filtro de la constitucionalidad o no”, mientras que remarcó que actualmente los empleadores deben calcular las indemnizaciones con la ley anterior.

Plenario de delegados del Fresu

Por otra parte, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras convocó a un plenario de delegados de todas las entidades que lo componen para el 1º de mayo.

“Hemos definido la realización de un plenario que reunirá a más de 1.500 delegados de todas las organizaciones que integran el Frente. Tiene que servir para seguir afianzando y consolidando el FreSU. Nos tenemos que encontrar, nos tenemos que mezclar porque el ajuste lo sufrimos todos. La destrucción de los salarios y de los puestos de empleo nos atraviesa tanto al sector público como al sector privado”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En este marcó, el dirigente apuntó: “Por un lado está la lucha en la calle para terminar de derogar una reforma laboral que no podemos dejarla en manos de una Corte Suprema adicta al poder, y por el otro la necesidad de construir un programa”.

El Fresu reunirá más de 1500 delegados el 1° de mayo y habla del "primer paso en la elaboración del programa del movimiento obrero"

“El plenario debe servir para definir una agenda de la dignidad que incorpore las demandas de los trabajadores, pero fundamentalmente aborde todas las preocupaciones de la sociedad. El encuentro tiene que ser el primer paso en la elaboración del programa del movimiento obrero para el país”, concluyó Rodolfo Aguiar.

La sede de lo que se proyecta como un multitudinario encuentro con más de 1.500 delegados será en el camping recreativo de la Unión Obrera Metalúrgica con dirección en Manuel Luis de Oliden 5175, partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires.