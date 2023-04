Geese: "Santa Fe y el país deben definir una estrategia energética"

La ex secretaria de Energía de la provincia reclamó un plan para avanzar hacia un modelo sustentable y criticó la política del gobierno actual en esa área

Verónica Geese, ex secretaria de Energía de Santa Fe e integrante del IAE General Mosconi.

La ex secretaria de Energía de la provincia, Verónica Geese, aseguró que Santa Fe y el país necesitan una estrategia energética que enfrente el desafío de la sustentabilidad y criticó duramente la gestión del gobierno de Omar Perotti en el área. De hecho, la catalogó como “un fracaso”.

Para Geese la política energética es algo de lo que no se habla, a pesar de que tiene una relevancia preponderante en el desarrollo y crecimiento de la provincia. “El gobierno santafesino no habla de energía porque quiere ocultar su fracaso, no solamente en la conducción de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y por el abandono total de las políticas de energías renovables que nosotros comenzamos, sino porque desapareció de la discusión nacional, mostrando cobardía e indefinición a la hora de defender los intereses de Santa Fe”, señaló.