En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense ganó 40 centavos respecto de su último cierre, al quedar en un promedio de $ 88,94. Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, señaló que fue una rueda de buen volumen de negocios en la que apareció un predominio de los ingresos genuinos y que contó con una activa participación oficial para defender el piso de la cotización. La autoridad monetaria cerró la jornada con un saldo positivo de u$s 45 millones y ya suma más de u$s 400 millones en el mes, una cifra muy superior a los u$s 160 millones de todo enero.