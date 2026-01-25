Federico Pucciariello: "La alianza Embraer y Essential Energy puede bajar la emisión de carbono en el campo"

La fabricante de aviones de aspersión brasileña y la de biocombustibles local buscan un acuerdo para ofrecer etanol. El beneficio para los productores rurales

Federico Pucciariello apostó por las energías renovables cuando ese sector era incipiente en la Argentina.

La gigante aeronáutica brasileña Embraer y Essential Energy Holding , el grupo productor de etanol Bioenergías Agropecuarias SA en la Argentina, exploran la posibilidad de ofrecer etanol en el país para agricultores y operadores del emblemático avión agrícola de aspersión Ipanema.

“Es, esencialmente, la búsqueda de un acuerdo para bajar la emisión de carbono en el campo argentino y para alinearse a normas europeas, en el marco del acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE)”, sintetizó a La Capital Federico Pucciariello, CEO de Essential Energy Holding .

Si bien la Argentina tiene capacidad de producción de etanol, no existe una distribución a gran escala que facilite el acceso al mismo por parte de la aviación agrícola que se utiliza para la aspersión. Ese es el punto de partida del vínculo entre ambas firmas.

En la actualidad, el combustible aéreo para la tarea agrícola está entre muy pocos proveedores y no es dinámica la carga del mismo. Por ejemplo: las aeronaves despegan de un hangar y van a cargar combustible a otro aeródromo. Es compleja esa logística.

Pucciariello explica que, con la posibilidad de facilitar el etanol, el productor podría tener un tanque de ese biocombustible en su campo ya que muchos de los aviones aterrizan en los mismos terrenos que trabajan.

“El etanol es un producto mucho más fácil de almacenar, distribuir y habilitar. No ocurre eso con el combustible de aviación”, agrega.

EMBRAER IPANEMA Federico Pucciariello, con Essential Energy, busca un acuerdo con Embraer.

El rosarino sostuvo que con un costo barato del etanol, que representaría la mitad de precio que una nafta tradicional, es conveniente para el que utiliza el avión. Se trata de aeronaves diseñadas especialmente para operar con energía renovable. El motor que tienen es etanolero tradicional hecho en Brasil hace más de 50 años, recontra probado y con muchos años de experiencia.

>>> Leer más: La familia que puso a los biocombustibles en el centro de la escena nacional

El objetivo del acuerdo es, precisamente, evaluar las especificaciones técnicas, la calidad, la producción y la distribución del biocombustible en territorio argentino.

“Hay que analizar con el estudio la demanda que puede haber. Podemos cubrir parte del Litoral, como Santa Fe, Entre Ríos, etc. Habrá una distribución de eso porque en muchos lugares hay etanol”, explicó el titular de la fabricante de biocombustibles.

Como se explicó, lo que se busca a través de esos estudios de viabilidad es reducir el impacto medioambiental a través del biocombustible. Por su puesto que tiene su veta comercial y Embraer lo toma como un nuevo paso en la expansión de su avión Ipanema 203 a mercados estratégicos en América latina.

Por último, Pucciariello explicó que la investigación representa un pilar estratégico para Essential Energy Holding, orientando sus esfuerzos globales y locales hacia la descarbonización de la aviación.

Esa colaboración no solo busca el uso de biocombustibles y la expansión de tecnologías, como el Ipanema 203, sino también un impacto ambiental y social positivo y duradero.