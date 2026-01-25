La Capital | Economía | Federico Pucciariello

Federico Pucciariello: "La alianza Embraer y Essential Energy puede bajar la emisión de carbono en el campo"

La fabricante de aviones de aspersión brasileña y la de biocombustibles local buscan un acuerdo para ofrecer etanol. El beneficio para los productores rurales

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

25 de enero 2026 · 09:30hs
Federico Pucciariello apostó por las energías renovables cuando ese sector era incipiente en la Argentina.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.

Federico Pucciariello apostó por las energías renovables cuando ese sector era incipiente en la Argentina.

La gigante aeronáutica brasileña Embraer y Essential Energy Holding, el grupo productor de etanol Bioenergías Agropecuarias SA en la Argentina, exploran la posibilidad de ofrecer etanol en el país para agricultores y operadores del emblemático avión agrícola de aspersión Ipanema.

“Es, esencialmente, la búsqueda de un acuerdo para bajar la emisión de carbono en el campo argentino y para alinearse a normas europeas, en el marco del acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE)”, sintetizó a La Capital Federico Pucciariello, CEO de Essential Energy Holding.

Si bien la Argentina tiene capacidad de producción de etanol, no existe una distribución a gran escala que facilite el acceso al mismo por parte de la aviación agrícola que se utiliza para la aspersión. Ese es el punto de partida del vínculo entre ambas firmas.

Federico Pucciariello y Embraer

En la actualidad, el combustible aéreo para la tarea agrícola está entre muy pocos proveedores y no es dinámica la carga del mismo. Por ejemplo: las aeronaves despegan de un hangar y van a cargar combustible a otro aeródromo. Es compleja esa logística.

Pucciariello explica que, con la posibilidad de facilitar el etanol, el productor podría tener un tanque de ese biocombustible en su campo ya que muchos de los aviones aterrizan en los mismos terrenos que trabajan.

“El etanol es un producto mucho más fácil de almacenar, distribuir y habilitar. No ocurre eso con el combustible de aviación”, agrega.

EMBRAER IPANEMA
Federico Pucciariello, con Essential Energy, busca un acuerdo con Embraer.

Federico Pucciariello, con Essential Energy, busca un acuerdo con Embraer.

El rosarino sostuvo que con un costo barato del etanol, que representaría la mitad de precio que una nafta tradicional, es conveniente para el que utiliza el avión. Se trata de aeronaves diseñadas especialmente para operar con energía renovable. El motor que tienen es etanolero tradicional hecho en Brasil hace más de 50 años, recontra probado y con muchos años de experiencia.

>>> Leer más: La familia que puso a los biocombustibles en el centro de la escena nacional

El objetivo del acuerdo es, precisamente, evaluar las especificaciones técnicas, la calidad, la producción y la distribución del biocombustible en territorio argentino.

“Hay que analizar con el estudio la demanda que puede haber. Podemos cubrir parte del Litoral, como Santa Fe, Entre Ríos, etc. Habrá una distribución de eso porque en muchos lugares hay etanol”, explicó el titular de la fabricante de biocombustibles.

Como se explicó, lo que se busca a través de esos estudios de viabilidad es reducir el impacto medioambiental a través del biocombustible. Por su puesto que tiene su veta comercial y Embraer lo toma como un nuevo paso en la expansión de su avión Ipanema 203 a mercados estratégicos en América latina.

Por último, Pucciariello explicó que la investigación representa un pilar estratégico para Essential Energy Holding, orientando sus esfuerzos globales y locales hacia la descarbonización de la aviación.

Esa colaboración no solo busca el uso de biocombustibles y la expansión de tecnologías, como el Ipanema 203, sino también un impacto ambiental y social positivo y duradero.

Noticias relacionadas
La producción industrial cerró 2025 con fuertes caídas mensuales.

La UIA midió caídas de la producción fabril en noviembre y diciembre

La cosecha de trigo fue histórica y las exportaciones batieron récord. El cereal traccionó fuerte la actividad agroindustrial sobre el fin de año.

La actividad de la cadena agropecuaria fue récord en diciembre

Las ventas supermercados se derrumbaron en noviembre.

Las ventas en los súper sufrieron la mayor caída desde diciembre de 2023

Más de 25 gremios se reunieron en la UOM para rechazar la reforma laboral. La semana que viene habrá un nuevo encuentro.

Gremios de Rosario activan la resistencia contra la reforma laboral

Ver comentarios

Las más leídas

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Lo último

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa

Javier Milei volvió a ser parodiado en Saturday Night Live junto a Donald Trump

Javier Milei volvió a ser parodiado en Saturday Night Live junto a Donald Trump

Violento ataque en Avellaneda: un hombre fue agredido mientras llevaba a su hija en brazos

Violento ataque en Avellaneda: un hombre fue agredido mientras llevaba a su hija en brazos

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

Bajo la Plaza 25 de Mayo se hallaron los subsuelos de un servidor de gasoil. La restauración de la Facultad de Derecho también tuvo sorpresas de la historia

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

Por Carina Bazzoni

La agenda 2026 enciende expectativas para el turismo receptivo en Rosario

Por Alicia Salinas

La agenda 2026 enciende expectativas para el turismo receptivo en Rosario

Milei se ata a Trump en un mundo que vuelve a la ley de la selva

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei se ata a Trump en un mundo que vuelve a la ley de la selva

Recelo y chicanas libertarias frente a la reforma electoral en Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Recelo y chicanas libertarias frente a la reforma electoral en Santa Fe

El boleto educativo gratuito ya explica uno de cada cuatro viajes en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El boleto educativo gratuito ya explica uno de cada cuatro viajes en Rosario

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales
La Ciudad

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

Ovación
Jaminton Campaz le aportó algo de claridad a una noche negra para Central

Por Carlos Durhand
Ovación

Jaminton Campaz le aportó algo de claridad a una noche negra para Central

Jaminton Campaz le aportó algo de claridad a una noche negra para Central

Jaminton Campaz le aportó algo de claridad a una noche negra para Central

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Policiales
Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo
Policiales

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

La Ciudad
A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa
La Ciudad

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

El boleto educativo gratuito ya explica uno de cada cuatro viajes en Rosario

El boleto educativo gratuito ya explica uno de cada cuatro viajes en Rosario

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario
Policiales

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación
Policiales

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo
Información General

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo
La Región

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo

Analizan en el Hospital Vilela el estado de salud de la nena de cuatro años rescatada por la Policía
La Ciudad

Analizan en el Hospital Vilela el estado de salud de la nena de cuatro años rescatada por la Policía

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país
La Ciudad

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas
La Ciudad

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas

El puerto de Rosario creció 63% en 2025 y alcanzó récords históricos en cargas y contenedores
Economía

El puerto de Rosario creció 63% en 2025 y alcanzó récords históricos en cargas y contenedores

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón
Policiales

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Educación

Por Carina Cabo / Dra. en educación (UNR)
Opinión

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Educación

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad
Policiales

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio
La Ciudad

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario
La Ciudad

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro
La Ciudad

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley
LA CIUDAD

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal
La Ciudad

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste
POLICIALES

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Febrero en Rosario: festivales, carnaval, museos y cultura gratis en toda la ciudad
La Ciudad

Febrero en Rosario: festivales, carnaval, museos y cultura gratis en toda la ciudad

Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: La baja es constante hace 18 meses
LA CIUDAD

Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: "La baja es constante hace 18 meses"

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones
La Ciudad

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones