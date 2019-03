El gobierno se aferra a la expectativa de cosecha

El gobierno argentino espera ansiosamente la liquidación de parte de los u$s 24.000 millones que se estima dejarán en el sector agroexportador las ventas de cereales y oleaginosas, para atender la creciente demanda de dólares por parte de los inversores.

El gobierno proyecta el ingreso de u$s 4.874 millones por exportaciones de maíz; otros u$s 17.200 millones de dólares por soja y u$s 3.200 millones por ventas de trigo. Cabe recordar que, en el caso del cereal fino, la cosecha ya se realizó en diciembre y enero, con importantes ventas anticipadas por parte de los productores.

La cosecha de maíz arrancó en algunas regiones. Con un fuerte aumento esperado en la producción, se estima un ingreso cercano a los u$s 5 mil millones. El grueso de estas exportaciones se concentran entre marzo y agosto.

Luego de la mala campaña del año pasado, en el ciclo actual se estima que las exportaciones de soja y subproductos aumentarían 18 por ciento hasta u$s 17.200 millones". Los meses pico de recolección son mayo y junio.

En medio de un nuevo episodio de estrés cambiario, el gobierno se aferra al ingreso de agrodólares, pese a que al inicio de su mandato prácticamente eliminó la obligación de liquidar esas divisas en el país. De modo que la afluencia de moneda dura está atada a la evolución del ciclo comercial y también a las expectativas. Si el análisis es que la devaluación se profundizará, es probable que la comercialización se ralentice. Por lo pronto, la liquidación de agrodólares bajó 6,5 por ciento interanual en el primer bimestre del año, según el último informe de la Fundación Mediterránea.