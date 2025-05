El dólar oficial bajó pero se hundieron las reservas

El Banco Central de la República Argentina perdió más de u$s 550 millones en las últimas ruedas. Subieron los títulos públicos

El Banco Central perdió u$s 80 millones durante la última jornada.

Como contrapartida, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sufrió la disminución de u$s 80 millones en las reservas brutas internacionales y cerró la jornada con un total de u$s 38.096 millones. En las últimas siete ruedas, el stock de divisas cayó u$s 554 millones.